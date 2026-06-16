Kristi Noem se convierte en asesora de una compañía canadiense de exploración minera

Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional, aceptó convertirse en asesora de NovaRed Mining, empresa canadiense de exploración minera.

Aunque la republicana de Dakota del Sur actualmente se desempeña como Enviada Especial para el Escudo de las Américas, trabajará para la iniciativa privada apoyando a la compañía mencionada en el emprendimiento de proyectos críticos de exploración minera utilizando, además de su plataforma tecnológica, inteligencia artificial.

Hasta el momento, NovaRed Mining se centra en la adquisición y el desarrollo de proyectos relacionados con la extracción de oro y cobre en la Columbia Británica.

A través de un comunicado, Brian Goss, director ejecutivo de NovaRed, señaló que el perfil de la exfuncionaria de gobierno se ajustaba a los objetivos proyectados para alcanzar a mediano plazo.

“Kristi aporta una excepcional experiencia de liderazgo y un profundo conocimiento de los factores políticos, regulatorios y económicos que influyen en la inversión en infraestructura, el desarrollo de recursos y el crecimiento económico a largo plazo.

Su perspectiva y experiencia trabajando con el gobierno y la industria serán valiosas a medida que NovaRed avanza en su estrategia de desarrollo corporativo y evalúa nuevas oportunidades”, señala parte de la misiva.

La etapa de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional resultó controversial por el derroche de recursos en que incurrió. (Crédito: Alex Brandon / AP)

En respuesta, Kristi Noem se comprometió a aportarle a la compañía que la incorpora a sus filas todo el conocimiento adquirido durante la gestión como gobernadora de su estado natal y en el poco más de un año de formar parte del gabinete del presidente Donald Trump.

“Espero poder apoyar los objetivos estratégicos de la compañía. En un entorno global cada vez más competitivo, el acceso seguro y fiable a los minerales críticos se ha convertido en una importante prioridad económica y de seguridad nacional.

NovaRed está buscando oportunidades en sectores que seguirán siendo importantes para el crecimiento a largo plazo y la resiliencia de la cadena de suministro, y me entusiasma aportar mi experiencia en políticas públicas, participación de las partes interesadas y planificación estratégica a medida que la empresa avanza en sus iniciativas”, detalla otra misiva.

Hasta el momento, se desconoce si la política de 54 años alternará el cargo designado por el presidente de la nación o si piensa renunciar para dedicarse de lleno a trabajar en el sector privado.

Sigue leyendo:

• Secretario de Seguridad Nacional somete a revisión los millonarios contratos firmados por Kristi Noem

• Kristi Noem está envuelta en un escándalo generado por una millonaria campaña publicitaria de gobierno

• Kristi Noem enfrenta críticas por habitar una vivienda de la Guardia Costera sin pagar alquiler