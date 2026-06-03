Secretario de Seguridad Nacional somete a revisión los millonarios contratos firmados por Kristi Noem

Ante algunas quejas demócratas apuntando hacia un posible despilfarro de dinero llevado a cabo durante la etapa de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin está revisando algunos millonarios contratos firmados por la mujer a quien el presidente Donald Trump removió de su cargo, el 24 de marzo.

Durante una comparecencia del titular del DHS ante el Comité de la Cámara de Representantes, Bennie Thompson, representante por Mississippi y principal demócrata del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, se refirió a algunos gastos detectados por la agencia federal mientras estuvo a cargo de la exgobernadora de Dakota del Sur.

“Sabemos que se han comprado almacenes por dos o tres veces su valor tasado. Consta en los registros públicos. Hay muchas otras cosas. Un anuncio público de $200 millones de dólares con caballos, la secretaria montando a caballo. Eso es un despilfarro, es malgastar dinero que podría destinarse a la misión principal de la agencia”, señaló.

La información expuesta está relacionada con el presupuesto destinado a la política antiinmigrante promovida desde Washington con el objetivo de llevar a cabo la mayor detención y posterior deportación de extranjeros carentes de estatus legal detectados residiendo en territorio estadounidense.

Existen muchas quejas provenientes de los demócratas relacionadas con el gasto excesivo en que incurrió Kristo Noem en su etapa al frente del Departamento de Seguridad Nacional. (Crédito: Ross D. Franklin / AP)

Frente al incremento de detenciones a cargo del personal del Servio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en pocos meses resultó insuficiente el espacio para retener a los extranjeros y, como alternativa, se comenzaron a adquirir almacenes inactivos, pero a precios que superaban ampliamente su valor en el mercado inmobiliario.

A la par, se llevaron a cabo costosas campañas publicitarias antiinmigrantes para las cuales se contrataron a compañías de reciente creación, las cuales están ligadas a personas que llegaron a trabajar para Kristi Noem, situación que causó malestar entre los detractores del gobierno.

De hecho, varias de esas campañas de promoción se enfocaban más en mostrar a la republicana de 54 años y dejaban en segundo plano el objetivo de ponerle fin a la llegada de más inmigrantes al país cruzando a través de la frontera sur sin la documentación necesaria.

Ante las quejas y para evitar relacionarse con esos incidentes, Markwayne Mullin expuso que algunos contratos ya están siendo revisados por la oficina del inspector general del DHS, en tanto que su oficina pospuso la aprobación de otros durante un proceso de revisión más minucioso.

“Estamos revisando los contratos que aún no se habían firmado, y procedimos a cancelar la mayoría de ellos. También detuvimos la continuación de algunos que aún no estaban firmados.

En cuanto a los contratos ya firmados seguirán vigentes a menos que la Inspección General los revise y determine que fueron firmados fraudulentamente bajo circunstancias falsas. No puedo cancelarlos a menos que haya una penalización”, puntualizó.

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