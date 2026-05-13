Marco Rubio se burla de Nicolás Maduro luciendo en el Air Force One el mismo “outfit” de su captura

El secretario de Estado, Marco Rubio, volvió a colocarse en el centro de la conversación política y viral en redes sociales luego de aparecer en una fotografía oficial usando un conjunto deportivo similar al que llevaba Nicolás Maduro durante su captura por fuerzas estadounidenses en enero pasado.

La imagen fue compartida por Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, quien publicó en X una fotografía de Rubio a bordo del Air Force One mientras viajaba rumbo a China para acompañar al presidente Donald Trump en una reunión diplomática con el mandatario chino Xi Jinping.

“¡El secretario Rubio luciendo las Nike Tech ‘Venezuela’ en el Air Force One!”, escribió Cheung en la publicación que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios en redes sociales.

En la fotografía, Rubio aparece recostado sobre una de las puertas del avión presidencial usando una sudadera gris Nike Tech Fleece, prácticamente idéntica a la que portaba Maduro cuando fue trasladado bajo custodia estadounidense tras el operativo militar ejecutado en Caracas el 3 de enero.

Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela’ on Air Force One! 😂 pic.twitter.com/yi1b1mR8M0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026

La imagen revive memes y tensión política

La vestimenta utilizada por Maduro se convirtió en uno de los símbolos virales más comentados de principios de año, luego de que Trump difundiera fotografías del líder chavista detenido a través de Truth Social. Desde entonces, el conjunto deportivo gris fue utilizado en memes, disfraces y publicaciones satíricas en distintas plataformas digitales.

La nueva imagen de Rubio reactivó inmediatamente esas referencias y generó interpretaciones políticas entre simpatizantes republicanos, quienes vieron el gesto como una burla dirigida al exmandatario venezolano y como un recordatorio del operativo militar que terminó con su captura.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y una de las figuras más influyentes de la política exterior republicana, ha mantenido durante años una postura dura frente al gobierno venezolano.

Antes de la operación militar de enero, el secretario de Estado calificó repetidamente a Maduro como un líder “ilegítimo” y respaldó públicamente acciones más agresivas de Washington contra Caracas.

El senador convertido en jefe de la diplomacia estadounidense también ha sido mencionado junto al vicepresidente J.D. Vance como una de las figuras republicanas con mayor proyección hacia las elecciones presidenciales de 2028.

Aunque la Casa Blanca no emitió comentarios adicionales sobre la fotografía, la publicación volvió a colocar a Rubio en tendencia y alimentó el debate político y mediático alrededor de la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

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