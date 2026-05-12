Trump dice que todos los presos políticos en Venezuela serán liberados

El presidente estadounidense Donald Trump declaró este martes que todos los prisioneros políticos venezolanos serán liberados. “Vamos a sacarlos a todos” de las cárceles, declaró a la prensa antes de emprender un viaje a China.

El régimen de Delcy Rodríguez asegura que la reciente ley de amnistía ha beneficiado a más de 8,000 personas, cifra cuestionada por familiares y organizaciones de defensa de derechos humanos.

“El pueblo de Venezuela está encantado con lo que ha pasado. Ni siquiera se lo pueden creer. Están bailando en las calles”, aseveró Trump.

“Venezuela ahora está ganando más dinero del que ha ganado en los últimos 25 años”

El líder de la Casa Blanca asomó este lunes en una entrevista la idea de que Venezuela se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos, una sugerencia que despierta irritación en el régimen chavista, dispuesto a aferrarse al poder.

“Tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías (petroleras) en el país, y Venezuela ahora está ganando más dinero del que ha ganado en los últimos 25 años”, sostuvo.

El arresto de Nicolás Maduro provocó una cascada de cambios políticos y económicos en Venezuela, bajo las instrucciones de Washington. Además, el gobierno de Trump estableció un plan de tres fases (estabilización, reconstrucción y transición) para normalizar la situación general en Venezuela y el Departamento de Estado asegura que la primera fase ya terminó.

Sigue leyendo:

• Ron DeSantis firma ley para restringir la relación entre funcionarios de Florida y Cuba

• Marco Rubio sanciona a una empresa controlada por el ejército cubano y a otra del sector metalúrgico

• Trump asegura que Estados Unidos tomará Cuba tras conflicto en Irán