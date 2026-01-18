¿Tienes estas plantas en casa? Enero es el mes perfecto para podarlas

Enero, e incluso febrero, suelen pasar desapercibidos en el calendario del jardín, debido al invierno. No hay grandes floraciones ni cosechas a la vista, pero eso no significa que sean meses improductivos. De hecho, el primer mes de año puede ser clave para preparar tus plantas y que crezcan con más fuerza en primavera.

De acuerdo con Rural Sprout, la poda invernal bien hecha y en el momento adecuado, ayuda a mejorar la forma, estimular la floración y favorecer una mejor producción de frutos.

Recuerda que el invierno también presenta días secos y con temperaturas que, evidentemente, están por encima del punto de congelación. ¡Allí es donde debes aprovechar!

Además, la estructura de la planta se aprecia con mayor claridad, lo que te ayuda a decidir qué ramas eliminar. Lee también: 5 plantas que pueden ayudar a repeler cucarachas en el hogar

5 plantas que debes podar en enero y prepararlas para la primavera

1. Hortensias

Pero no todas las hortensias se podan igual. Las hortensias francesas, muy comunes, florecen sobre madera vieja y se podan después de la floración. Sin embargo, hay dos tipos que sí conviene podar en enero o febrero: la hortensia de panícula (Hydrangea paniculata) y la hortensia de hoja lisa (Hydrangea arborescens).

Ambas producen flores en los brotes nuevos del año. En estos casos, se puede reducir entre un tercio y la mitad de la planta, según el tamaño y la forma deseada. Esta poda favorece tallos más fuertes y una floración más abundante.

2. Rosales trepadores y arbustivos

Los rosales necesitan una poda anual para mantener su vigor y estimular la floración. A finales de enero o en febrero es un buen momento para eliminar cañas muertas, débiles o dañadas por el viento. No se trata de un corte extremo, sino de una limpieza que permita que la energía de la planta se concentre en los brotes sanos.

Si una rama está claramente muerta, debe cortarse lo más abajo posible. En el caso de daños parciales, conviene cortar justo por debajo de la zona afectada.

3. Glicina

La glicina es una trepadora vigorosa que agradece una poda regular. En invierno, antes de que los brotes se hinchen y la savia empiece a circular con fuerza, es el momento adecuado para recortar los brotes largos. El objetivo es reducir el crecimiento vegetativo y favorecer la aparición de flores.

Se recomienda cortar los brotes del año anterior hasta dejar visibles los capullos, lo que ayuda a concentrar la floración en primavera.

4. Manzanos y perales

Los manzanos y perales no suelen requerir podas drásticas, salvo que presenten ramas muertas o enfermas. En general, basta con recortar aproximadamente un tercio del crecimiento del año anterior. En ejemplares muy vigorosos, se puede llegar a la mitad.

Siempre se debe cortar por encima de una yema orientada hacia el exterior, lo que ayuda a mantener una forma abierta en copa. Esto mejora la ventilación y permite que la luz solar llegue de manera uniforme a todo el árbol.

5. Grosellas

Las grosellas, ya sean negras, rojas o rosadas, están en reposo durante el invierno. Por eso, enero y febrero son ideales para eliminar los tallos más viejos. Estas plantas producen mejor en ramas de dos o tres años, por lo que retirar progresivamente los tallos envejecidos ayuda a renovar el arbusto.

No es necesario eliminar todos los tallos viejos de una sola vez, pero sí conviene hacerlo de forma gradual para redirigir la energía hacia los brotes jóvenes y productivos.

Una recomendación extra: antes de empezar a podar, es importante que revises el pronóstico del tiempo, ya que no es recomendable podar si se esperan heladas. Los cortes en madera congelada pueden dañar los tejidos y aumentar el riesgo de enfermedades.

