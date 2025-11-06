Contrario a lo creído, revelan que muchas plantas de interior pueden colaborar con el estrés

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Stanford ha desafiado las creencias previas sobre los beneficios de las plantas en interiores. A través de un innovador enfoque cuantitativo, el equipo encontró que una cantidad excesiva de vegetación puede incrementar el estrés en lugar de aliviarlo. Así, la naturaleza decorativa puede en realidad perjudicar la salud mental, en lugar de ayudar.

Los investigadores crearon un software, “Nature View Potential”, para calcular la cantidad de naturaleza en espacios interiores, y utilizaron salas de conferencias virtuales con diferentes tipos de vegetación y diseños.

Se señala que para el estudio, 412 participantes fueron seleccionados con el propósito de evaluar su bienestar en ambientes simulados, enfrentándose a tareas estresantes mientras sus reacciones eran analizadas.

Resultados clave

Dosis óptima de verde. Los resultados determinaron que un 20% de vegetación optimiza la sensación de pertenencia y calma. Un porcentaje superior, como el 60%, causó un aumento en el estrés.

“No me esperaba esto en absoluto”, dijo en un comunicado la autora del estudio e ingeniera civil Eva Bianchi.

Conexión con la naturaleza. El sentido de conexión con la naturaleza se identificó como un factor crucial para experimentar beneficios psicológicos. La integración efectiva de la naturaleza es fundamental para generar bienestar en los ocupantes. Pero los investigadores sugieren que demasiada naturaleza puede hacer que las personas se sientan abrumadas en espacios interiores.

“No se trata solo de poner un montón de naturaleza dentro del espacio. Hay que asegurarse de que la naturaleza que se pone dentro del espacio haga que los ocupantes se sientan conectados con la naturaleza”, agregó Bianchi, en declaraciones recogidas por Newsweek.

Implicaciones para el diseño de espacios

Los hallazgos de la investigación sugieren que las recomendaciones sobre el diseño de ambientes, como oficinas y escuelas, deben considerar la proporción adecuada de elementos naturales.

Sin embargo, se reconoce la necesidad de realizar más estudios en el mundo real para validar estos resultados y su aplicación en el diseño urbano.

Cómo se puede medir la conexión con la naturaleza

La conexión personal con la naturaleza en un entorno interior se puede medir y evaluar mediante varios métodos. Se incluyen cuestionarios psicológicos que evalúan el nivel de identificación y conexión emocional con la naturaleza, observación de comportamientos que incluyen el cuidado y la interacción con elementos naturales dentro del espacio, y el impacto que estos tienen en el bienestar emocional y mental.

Métodos:

Escalas psicológicas . Por ejemplo, la Escala de Conectividad con la Naturaleza (CNS) mide en qué grado una persona se siente parte de la naturaleza mediante cuestionarios que evalúan su acuerdo con afirmaciones relacionadas con la naturaleza y su propio bienestar emocional relacionado.

. Por ejemplo, la Escala de Conectividad con la Naturaleza (CNS) mide en qué grado una persona se siente parte de la naturaleza mediante cuestionarios que evalúan su acuerdo con afirmaciones relacionadas con la naturaleza y su propio bienestar emocional relacionado. Evaluación de elementos biofílicos . La presencia y calidad de elementos naturales integrados en el interior, como plantas, luz natural, materiales naturales y sonidos de la naturaleza, pueden ser indicadores indirectos de la conexión personal con la naturaleza en interiores.

. La presencia y calidad de elementos naturales integrados en el interior, como plantas, luz natural, materiales naturales y sonidos de la naturaleza, pueden ser indicadores indirectos de la conexión personal con la naturaleza en interiores. Bienestar emocional y mental. Se puede evaluar cómo la exposición a elementos naturales dentro del espacio interior reduce el estrés y mejora la relajación, indicadores del efecto positivo de la conexión con la naturaleza en interiores.

Indicadores y factores a considerar:

Presencia activa y cuidado de plantas interiores.

Cantidad y calidad de luz natural y vistas al exterior.

Uso de materiales y colores inspirados en la naturaleza.

Sensación subjetiva de bienestar vinculada al entorno interior naturalizado.

Rutinas que incluyen interacción con estos elementos naturales interiores.

