West Ham prohibió a Adama Traoré levantar pesas en el gimnasio por exceso de músculos

El entrenador del West Ham United, Nuno Espirito Santo, reveló una medida poco habitual en el fútbol profesional: Adama Traoré no puede hacer levantamiento de pesas desde su llegada al club londinense.

“Su físico y su genética es increíble, pero debería evitar el gimnasio. Ya le he dicho que no puede ir. Es algo de lo que se tiene que dar cuenta, que ya levanta demasiadas pesas. Va a hacer trabajo de prevención en el gimnasio, pero no va a levantar peso”, explicó el técnico portugués.

La decisión responde a la impresionante condición física del futbolista español, reconocido por su potencia y explosividad, cualidades que lo han convertido en uno de los extremos más temidos en la Premier League.

Un caso opuesto dentro del West Ham

El propio Nuno Espirito Santo comparó la situación de Adama Traoré con la de otro jugador del club.

“Por ejemplo, tenemos el caso contrario, con Airidas Golambeckis, un defensor del sub-21, que pasa muchas horas en el gimnasio porque tiene que coger peso“.

Mientras algunos futbolistas necesitan ganar masa muscular para competir al máximo nivel, el caso del extremo español es el opuesto: su genética privilegiada lo obliga a controlar la carga física para no perder movilidad ni frescura.

Los números de Adama Traoré desde su llegada

Desde su fichaje invernal procedente del Fulham, Adama Traoré ha tenido participación limitada con el West Ham United. Apenas ha disputado algunos minutos en la Premier League, mientras que su única titularidad se produjo en la FA Cup.

El futbolista, que fue internacional con España y disputó una Eurocopa, es recordado por su etapa en el Wolverhampton Wanderers, donde incluso utilizaba aceite de bebé en los brazos para dificultar que los defensores pudieran sujetarlo en el uno contra uno.

Un talento que necesita adaptación

Pese a la restricción en el gimnasio, el entrenador de los ‘Hammers’ mantiene plena confianza en el atacante español.

“Adama es un jugador único. No hay muchos jugadores en el mundo con su habilidad, su velocidad y su capacidad en el uno para uno. Es un talento que vamos a aprovechar, pero llevará tiempo. Tiene que adaptarse y entender la dinámica del equipo. Lo ha demostrado en España y en Inglaterra, así que estamos hablando de un jugador de mucho nivel”.

La apuesta del West Ham United es clara: potenciar las virtudes naturales de Adama Traoré sin sobrecargar su físico, con el objetivo de convertirlo en un arma determinante en la Premier League.

