Adama Traoré le dedica elogios a Raúl Jiménez: “Nos llevamos muy bien”

El español Adama Traoré aseguró que es un “placer” jugar al lado del mexicano Raúl Jiménez, su compañero en el Fulham, y con quien mantiene una buena relación después de haber coincidido durante poco más de seis temporadas en la Premier League.

La relación entre ambos jugadores ofensivos comenzó cuando estuvieron en el Wolverhampton y se mantiene hasta el día de hoy con ambos en el Fulham en donde han conformado una dupla de buenos compañeros dentro del campo y amigos fuera de él.

“Siempre es un placer jugar con él, el dúo que hemos formado siempre ha sido único. Nos llevamos muy bien dentro y fuera del campo. Eso lo hace todo mucho más sencillo”, reconoció Adama Traoré haciendo referencia a Raúl Jiménez en una reciente entrevista con FOX Sports México.

El mexicano Raúl Jiménez, de espalda, y Adama Traoré, de frente, durante un encuentro del Fulham esta campaña en la Premier League. Crédito: Darren Staples | AP

El extremo derecho de 28 años reveló también el gusto que tiene por el deporte mexicano especialmente en la disciplina del boxeo donde el país azteca cuenta con numerosas leyendas y campeones mundiales con los que el futbolista español aseguró que disfruta.

“A Raúl siempre le cuento que me gusta mucho ver a los boxeadores mexicanos, sus peleas y la historia que tiene”, comentó antes de comparar la garra y las ganas que muestra en su carrera Jiménez con la que tienen los grandes boxeadores mexicanos.

“Siempre le digo que no necesita tanto gimnasio porque ya tiene la pegada mexicana incluida en sus raíces”, bromeó Traoré quien estuvo junto a Raúl Jiménez durante aquel complicado momento en el que se fracturó el cráneo durante un partido del Wolverhampton ante el Arsenal hace varios años.

El delantero mexicano Raúl Jiménez, después de su lesión en el cráneo, no ha vuelto a ser el mismo y se espera que en el Fulham reverdezca momentos importantes en la Premier League. Crédito: Alastair Grant | AP

“Fue un momento bastante duro. Escuché el ‘crack’ del choque, cómo pegaba esos gritos como agonizando, fue algo muy duro”, recordó el español quien en un tono un poco más alegre confesó que le ha pedido en varias ocasiones a su amigo que lo invite a su país natal.

“Muchas veces le he dicho que me invite a México, que vayamos a comer tacos, a ver la lucha libre, alguna pelea de boxeo o un partido de fútbol”, comentó Adama Traoré quien todavía no ha logrado convencer a Jiménez de hacer la visita a sus tierras aztecas.

El futbolista español del Fulham también recordó una anécdota gastronómica que protagonizó con su compañero de equipo que le gustaría revivir pero esta vez en territorio mexicano para poder conocer por completo la experiencia.

“Una vez me trajo unos chapulines, pero no me animé a probarlos. Me gustaría ir a México para probarlos allí y poder disfrutar del país”, cerró el extremo que se formó en las categorías del FC Barcelona aunque no logró establecerse por lo que se marchó a Inglaterra buscando opciones.

