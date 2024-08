Raúl Jiménez listo para poner su granito de arena en la selección de México

Después de disputar sus primeros 13 minutos de tiempo regular con el Fulham en la derrota con Manchester United 1-0, en el inicio del torneo 2024-205 de la Premier League, el delantero mexicano Raúl Jiménez dijo estar listo para ser tomado en cuenta y poner su granito de arena en el proceso de Javier Aguirre en la selección de México de cara al Mundial 2026.

Entrevistado por la cadena Fox Sports, al finalizar el juego contra los Cottagers, Jiménez expuso que:”Estoy abierto, estoy listo para ser tomado en cuenta, con ganas de estar ahí, regresar, hacer y aportar mi granito de arena con lo que yo pueda y seguir aportando con lo que sea”.

'FUE DURO VER A LA SELECCIÓN ELIMINADA' 😟



Raúl Jiménez habló sobre la Selección Mexicana y no quita el dedo del renglón del Tri y está abierto a volver. @barracudo con la reacción #LaPremierxFSMX pic.twitter.com/iTYSOR6Ngl — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 16, 2024

Jiménez, después de una larga ausencia con el equipo azteca, expuso que siguió de cerca la participación de México en la pasada Copa América 2024, en donde los resultados no fueron como se esperaba y en donde en forma sorpresiva quedó fuera del equipo nacional para dar paso a la famosa renovación del Tricolor que no tuvo efectos positivos al ser eliminados en la primera ronda en el grupo que integraron con Jamaica, Venezuela y Ecuador.

“Estuve ahí, al pendiente de todos los partidos, los amistosos, apoyando desde afuera como me tocó hacerlo, disfrutando un poco las vacaciones que no tenía desde hace 15 años tan largas, por lo menos. Fue algo difícil, duro ver a la selección que no paso de la primera ronda, pero sabemos que contamos con jugadores importantes con los que se puede salir adelante, salir de este bache”, dijo en la entrevista, donde se le cuestionó si ya le había cerrado la puerta al Tricolor.

El llamado “Lobo de Tepeji”, también destacó que espera mantenerse por lo menos una temporada más con el Fulham y que buscará conseguir la titularidad en un equipo donde el técnico portugués, Marco Alexandre Saraiva da Silva, le ha dicho que lo tiene contemplado para ayudar al equipo y que inclusive después de hablar con el delantero mexicano le pidió que siguiera en el equipo.

“Desde que llegué aquí al Fulham, me transmitió esta confianza, es algo que un jugador siempre está buscando, al final tengo este año y la posibilidad de un año más. Estoy contento y voy a pelear por seguir jugando aquí“.

Hasta el momento, Raúl Jiménez registra siete goles con el Fulham después de disputar 24 partidos en lo que intenta ser su regreso al máximo nivel en el balompié inglés, superando los problemas de lesiones que han aumentado desde aquella fractura en el cráneo que sufrió en diciembre del 2020.

Raúl Jiménez dijo tener planes a lo grande en el Fulham con la confianza que le ha dado el técnico de los Cottagers para el presente torneo donde empezaron con una derrota ante el Manchester United. Crédito: Dave Shopland | AP

Respecto a la derrota con el Manchester United, Jiménez dijo que: “Fue duro perder en los últimos minutos, sabíamos que sería un partido duro y complicado, no es fácil venir a Old Trafford y competir como lo hicimos en los 90 minutos. No es el resultado que queríamos, pero hay que seguir trabajando”.

El artillero también destacó que: “Me siento bien, con ganas de seguir teniendo minutos, seguir teniendo actividad, esto apenas comienza y vamos a trabajar para mejor esto. Me he trazado tener mayor participación en el equipo, ayudar en lo que me toca, en lo que más pueda yo, así como hacer mejor las cosas”.

Jiménez será, junto con Edson Álvarez y Julián Araujo, los tres mexicanos en la cancha que participen en la temporada 2024-2025 en la Premier League, mientras que los otros dos mexicanos que también fueron contratados son: . Bernardo Cueva, quien se unió al Chelsea este verano tras dejar el Brentford, se encargará de las jugadas a balón parado y de la táctica fija.

Así como Elisa Ceñal, por su parte, continuará su labor como nutrióloga en el Aston Villa, donde llegó la temporada pasada tras su etapa con los Tuzos de Pachuca.

JOSHUA ZIRKZEE SCORES ON HIS DEBUT.



OLD TRAFFORD ERUPTS AS MAN UNITED TAKE A LATE LEAD. pic.twitter.com/RdytsfJGff — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) August 16, 2024

Seguir leyendo:

-Manchester United inició venciendo al Fulham de Raúl Jiménez

-Santiago Giménez y Raúl Jiménez ya entrenan con el Feyenoord y Fulham, pero sin conocer su futuro

-Raúl Jiménez estaría en el radar del fútbol turco