Los Ángeles prepara hasta $25 millones para ayudar a comprar casa: quiénes podrían beneficiarse

Comprar una vivienda en el condado de Los Ángeles podría resultar más fácil gracias a nuevas herramientas de apoyo. La Agencia de Soluciones de Vivienda Asequible del Condado de Los Ángeles, conocida como LACAHSA, publicó el 19 de octubre las convocatorias de su programa de acceso a la propiedad, con el que prevé movilizar hasta $25 millones en su etapa inicial. El financiamiento está sujeto a aprobaciones, a la disponibilidad de ingresos y a los requisitos del programa.

Hay una distinción fundamental para quienes esperan ayuda: el portal que abrirá el 30 de octubre está dirigido a organizaciones y entidades que administrarán la asistencia o desarrollarán viviendas. Esa fecha no marca el inicio de una inscripción directa de familias para recibir dinero o comprar una casa.

Las bases establecen una selección previa de socios encargados de llevar el programa a los compradores.

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Qué ayuda contempla para los compradores

La convocatoria orientada a compradores incluye tres instrumentos:

Préstamos para el enganche y los gastos de cierre. Préstamos para reducir la tasa de interés de la hipoteca. Préstamos para disminuir el capital que debe financiar el hogar.

Los beneficiarios deberán ser compradores de primera vivienda con ingresos de hasta el 120% del ingreso medio del área, conocido como AMI, y adquirir una residencia principal dentro del condado de Los Ángeles. Ese porcentaje no equivale a un único límite salarial: el monto aplicable depende del tamaño del hogar.

Las bases prevén una aportación del comprador de al menos el 2% del precio. La asistencia se estructuraría como préstamos subordinados sin intereses y con pagos diferidos, cuyo reembolso se activa ante situaciones como venta, refinanciamiento o transferencia de la propiedad, conforme a los documentos del préstamo.

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También busca ampliar la oferta de viviendas

La segunda convocatoria aborda otra barrera: la diferencia entre lo que cuesta producir una vivienda y el precio que puede pagar un hogar elegible.

Para cerrar esa brecha, contempla apoyo a proyectos de hasta $250,000 por vivienda o el 30% del costo total de desarrollo por unidad, el monto que resulte menor. Ese dinero corresponde al financiamiento del proyecto; no representa un cheque de $250,000 para cada comprador.

Las propiedades deberán venderse a compradores de primera vivienda con ingresos de hasta el 120% del AMI, para utilizarlas como residencia principal. Podrán incluir casas unifamiliares y condominios, entre otras modalidades, con condiciones destinadas a preservar la asequibilidad o recuperar recursos públicos.

Cuándo podrían llegar las oportunidades a las familias

Las entidades interesadas tendrán hasta el 20 de noviembre de 2026 para presentar propuestas. El calendario publicado sitúa la aprobación de los socios seleccionados, de manera tentativa, en febrero de 2027. Por ahora, no anuncia una fecha de apertura de solicitudes individuales para compradores.

Quienes estén evaluando comprar pueden consultar la página oficial del programa de LACAHSA. Antes de contar con esta asistencia para una operación, deberán conocer qué entidades la ofrecerán, cuándo recibirán solicitudes y cuáles serán las condiciones finales para cada hogar.

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