Santiago Cañón-Valencia, luminaria del chelo clásico

En su página oficial, Santiago Cañón-Valencia tiene en la portada una foto donde se lo ve luciendo una cabellera larga y abundante que le llega casi hasta la cintura. Y si no fuera porque está sosteniendo un chelo, cualquiera diría que se trata de un miembro de una banda de rock pesado.

Lo cierto es que esa percepción no está tan alejada de la realidad. Santiago lo sabe y disfruta escuchar que los enormes anillos que lleva en ambas manos y un arete en la oreja izquierda también le dan a su apariencia el aire arrebatado y rebelde que identifica a los cantantes y músicos de rock.

“La manera que yo me veo viene mucho de lo que a mí me gusta”, dijo. “Aparte de la música clásica, escucho mucho rock, mucho metal, mucha música de ese tipo”.

Pero, por lo que Santiago, de 31 años, se ha destacado, es por su manera de interpretar el chelo, un instrumento que toca profesionalmente desde que tenía 6 años.

Y como muchos de los chicos de su generación, se rehúsa a seguir reglas y convenciones, aunque su vida esté regida por la rígida tradición de la música clásica que interpreta en salas de conciertos y con las orquestas más reconocidas del mundo.

“A mí nunca me gustó ese estereotipo de que un músico clásico siempre tiene que usar frac”, dijo. “A mí siempre me ha parecido un poquito como del pasado”.

Esa influencia de la música contemporánea es lo que él cree que ha influido en su forma de interpretar el chelo, y lo que lo ha convertido en uno de los músicos más solicitados y respetados del mundo. Su trayectoria profesional comenzó cuando participó como solista con la Orquesta Filarmónica de Bogotá —donde nació—, a los seis años.

Desde entonces, su carrera no solo ha florecido en las áreas de la composición, las comisiones y como artista discográfico, sino también como pintor y fotógrafo.

Su impresionante carrera como solista incluye actuaciones con agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de la BBC, la Filarmónica de Bruselas, la Radio Orchestra de Frankfurt, la Filarmónica de San Petersburgo y la Filarmónica de Seúl. Además de las principales orquestas de su natal Colombia.

En los próximos días se unirá a la Camerata Pacifica, que inaugura su temporada 2026-27 con obras de Rajmáninov y Schubert, en cuatro sedes del sur de California, el Janet and Ray Scherr Forum de Thousand Oaks; el Rothenberg Hall del museo Huntington, en San Marino; el Zipper Hall de Los Ángeles, y la Music Academy of the West, de Santa Bárbara.

Su álbum “Ascenso”, de 2022, incluye piezas arregladas y compuestas por él mismo, además de obras encargadas y escritas para él por compositores colombianos contemporáneos.

Santiago, cuyos padres han sido intérpretes de música clásica en orquestas de Colombia —su mamá era chelista también y su papá tocó el clarinete en la Orquesta Filarmónica de Bogotá por más de 30 años—, alcanzará un nuevo hito en su trayectoria cuando haga su debut en el Carnegie Hall de Nueva York en el marco de una gira de recitales por cinco ciudades junto al pianista Víctor Santiago Asunción.

Antes, irá al Museo de Arte de Cleveland, donde tocará obras de él y se mostrarán algunas de sus pinturas.

Estos eventos serán el broche de oro de este 2026 para esta luminaria del mundo de la música clásica.

En detalle

Qué: Santiago Cañón-Valencia con la Camerata Pacifica

Cuándo: del 11 al 15 de octubre en diversos horarios

Dónde: Janet and Ray Scherr Forum, 2100 E. Thousand Oaks Blvd., Thousand Oaks

Rothenberg Hall, del Huntington 1151 Oxford Rd, San Marino



Zipper Hall, The Colburn School, 200 S Grand Ave, Los Angeles



Music Academy of the West, 1070 Fairway Rd, Santa Barbara

Cómo: boletos desde $75; informes cameratapacifica.org

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