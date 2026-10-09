Joven universitario de Boyle Heights recibe premio por su desempeño académico

Desde que era chiquito, Edgar Yak-De Padua, estudiante de la Universidad de California Los Ángeles, recuerda vívidamente cómo iba con su mamá y su hermano a recoger botes y plástico por los parques y las escuelas de Boyle Heights, como muchas otras familias, para obtener ingresos para sus gastos.

Conforme fue creciendo y recogiendo botes, soñaba con estudiar en la universidad y sacar a su familia adelante.

A base de esfuerzo y gracias al apoyo de sus padres, llegó a la universidad en donde hoy está cursando una maestría en matemáticas en Cal State LA.

No solo eso, actualmente, el estudiante universitario de primera generación que superó dificultades financieras para sobresalir en lo académico fue nombrado ganador del Premio de la Junta Directiva de la Universidad Estatal de California (California State University Trustees’ Award) por Logro Sobresaliente 2026. El premio es el máximo reconocimiento del sistema universitario al rendimiento estudiantil.

“Recibir el Premio es un honor enorme, pero es un honor que comparto con mis profesores, amigos y familiares que creyeron en mí y en mis sueños”, dijo Yak-De Padua. “Mi madre nunca tuvo la oportunidad de recibir una educación formal, pero estuvo presente en cada reunión de padres y dedicó hasta la última gota de energía para que yo pudiera cursar la mía”.

El residente de Boyle Heights es uno de los 22 estudiantes de todo el estado que han recibido este premio, que reconoce el rendimiento académico sobresaliente, los logros personales, el servicio a la comunidad y la situación económica.

“Yak-De Padua personifica la resiliencia, la excelencia y el compromiso con el servicio, reflejando la misión y el espíritu de Cal State LA y de la CSU”, afirmó Berenecea Johnson Eanes, presidenta de Cal State LA, en una carta de nominación.

Ejemplo de superación

Al reflexionar sobre el camino que lo llevó a este reconocimiento, Yak-De Padua recuerda cómo ayudaba a su familia a llegar a fin de mes, recolectando materiales reciclables en contenedores de basura y en parques de Boyle Heights, y utilizando las ganancias para comprar alimentos.

“Encontraba nachos a medio comer con queso salpicado por todas partes y plástico… mucho plástico”, recuerda.

El joven cuenta que no le importaba mancharse la ropa ni ensuciarse las manos. Para su familia, recolectar latas era una cuestión de supervivencia. Y fueron precisamente esas experiencias las que llevaron a Yak-De Padua a ver la educación como un camino hacia la superación.

“Me di cuenta de que la única manera de que mi familia tuviera un futuro mejor era a través de la educación, para que la recolección de latas quedara solo como un recuerdo”, dijo Yak-De Padua.

Guiado por esa convicción, el estudiante destacó académicamente. Se graduó “summa cum laude” en Cal State LA con una licenciatura en Matemáticas y un promedio de calificaciones (GPA) de 3.95. Asimismo, recibió el premio al Estudiante de Último Año Sobresaliente en Matemáticas, que reconoce al alumno de dicha carrera con el mejor desempeño académico de la universidad. Actualmente, cursa una maestría en Matemáticas en Cal State LA.

Sus logros académicos también incluyen becas de Great Minds in STEM, del programa Sally Casanova Pre-Doctoral Scholars y del Hispanic Scholarship Fund.

“Edgar posee una aptitud excepcional para la investigación matemática. Es curioso, entusiasta y notablemente perseverante; en nuestras reuniones semanales aporta sus propias ideas y páginas llenas de diagramas”, señaló Michael Krebs, profesor de matemáticas en Cal State LA. “Además, es un líder nato que trata a los demás con calidez e inclusión. En mis veinte años de carrera, es, sin duda, uno de los estudiantes más afables y decididos que he conocido”.

Desde su primer año en Cal State LA, Yak-De Padua ha ayudado a los estudiantes a fortalecer sus habilidades matemáticas y su confianza. Se desempeñó como asistente de docencia en el Programa de Transición de Verano a Ingeniería, Informática y Tecnología de Cal State LA, y como mentor estudiantil en el programa “First-Year Experience” (Experiencia de Primer Año). Actualmente trabaja en el Math Gym —el servicio de tutoría de matemáticas de acceso directo de Cal State LA— como tutor, mentor y organizador de eventos.

Cuenta que sus principios fueron lo que lo impulsó a ir por la carrera que ahora está persiguiendo, y no solo a él, pero a su hermano también, quien junto a él también recogía botellas y ahora también estudia en la universidad.

Yak-De Padua fue homenajeado durante una ceremonia especial en la reunión de la Junta Directiva de la CSU, en la que recibió una beca de 18,000 dólares y fue nombrado becario de la Hearst Foundations (Hearst Foundations Scholar).

Él afirma que aspira a obtener un doctorado en matemáticas, convertirse en profesor y ayudar a promover políticas educativas que aumenten el acceso y la representación en los campos STEM a nivel nacional.

“Espero algún día retribuir este reconocimiento creando una beca anual para estudiantes que hayan enfrentado barreras similares para continuar sus estudios”, dijo Yak-De Padua. “No siempre sentí que pertenecía. Ahora quiero ser esa persona que apoya la vida y los sueños de los estudiantes, diciéndoles: ‘¡Creo en ti!’ y ayudándoles a tener éxito”.