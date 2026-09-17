Cal State LA impulsa la participación de la comunidad en las elecciones de noviembre

El día de las elecciones está a la vuelta de la esquina, y la Universidad Estatal de California en Los Ángeles organizó una jornada de inscripción con música, tacos y puestos informativos para que la comunidad se anime a participar en las elecciones.

El evento se celebró en el marco el Día Nacional de la Inscripción de Votantes, una festividad cívica establecida en 2012 para animar a los estadounidenses a inscribirse para votar en las próximas elecciones. El evento de la universidad se llama “Voter Fest” y se llevó a cabo de 12 p.m. a 2 p.m.

Julie Hernández, coordinadora de relaciones con la comunidad del Instituto Pat Brown y exalumna reciente de la Cal State L.A., dijo que en los últimos años han tenido alrededor de 100 estudiantes y miembros de la comunidad que salen ese día para informarse sobre las elecciones.

Para animar a los estudiantes a registrarse para votar, pero también para que conocieran lo que se exhibía en cada puesto, repartieron “pasaportes electorales” con los que, una vez que completaran cada puesto, recibirían un plato gratis de tacos. Hernández dijo que es una forma de movilizar a los estudiantes y a la comunidad para que usen sus voces.

“Queríamos que esta experiencia fuera lo más interactiva posible”, dijo Hernández al inicio del evento. “Es muy importante salir a votar este año; tenemos funcionarios electos como alcaldes y concejales, y es importante hacer oír nuestra voz, porque hay asuntos que nos afectan no solo a nivel federal, sino también a nivel local.”

Aunque el día de las elecciones no es hasta el 3 de noviembre, la fecha límite para registrarse para votar o para que la solicitud reciba el sello postal es el 19 de octubre, y tanto las universidades como las organizaciones locales están haciendo todo lo posible por movilizar y, sobre todo, informar a su comunidad sobre las políticas locales y estatales que podrían afectar su vida cotidiana.

Ese jueves, los estudiantes caminaron por Union Plaza del colegio, algunos con curiosidad por saber de qué se trataba el evento, mientras que otros asistieron con un objetivo en mente: aprender, y otros, como Jazmine Rocha, presidenta de la Asociación de Ciencias Políticas, para informar.

Rocha, quien se encontraba en uno de los puestos del evento, dijo que su objetivo era informar a los estudiantes sobre las propuestas locales y estatales que podrían beneficiar o perjudicar su experiencia en el colegio.

El voto estudiantil

En su mesa exhibieron diversas propuestas, con explicaciones de cada una. Una de ellas era la Propuesta 3, que, según sus partidarios, si no se aprueba, provocará la pérdida de hasta 15 mil millones de dólares al año para las escuelas, lo que probablemente conllevará despidos, recortes de programas y otras reducciones.

Más allá de las propuestas, Rocha habló sobre la importancia de saber por qué votas.

“Una cosa es registrarse para votar, pero la gente necesita saber qué significa votar. Y aprender cuáles son los temas que les van a afectar tanto a nivel local como a nivel federal. Descubre qué significa votar para ti”, dijo Rocha antes de ayudar a un estudiante. “Yo diría que hagas lo que puedas; no tienes que saberlo todo, pero infórmate un poco sobre cada propuesta y cómo podría afectarte a ti o a los demás, porque un voto informado es más valioso que uno que se emite sin pensarlo bien”.

Tres estudiantes posan para una foto frente al puesto de divulgación comunitaria y electoral de la Oficina del Registrador-Recorder y Secretario del Condado de Los Ángeles en Cal State L.A., después de haberse inscrito para votar. Crédito: Janette Villafana

Estudiantes que se inscribieron para votar por primera vez. Crédito: Janette Villafana

Andrew Chang y Alondra Fuentes, estudiantes de la universidad, posan para una foto tras recorrer el evento. Crédito: Janette Villafana

Entre los grupos presentes también estaban la Oficina del Registro Electoral (Recorder) y la del Secretario del Condado de Los Ángeles, donde varias personas se detenían para registrarse para votar. Incluso hubo un estudiante que prefirió no dar su nombre, pero estaba tan emocionado de poder inscribirse por primera vez que pidió una foto con su solicitud.

“Ya tengo la edad para votar, así que decidí inscribirme por primera vez; ahora tengo que hacer mi tarea y ver en qué voy a votar”, dijo el muchacho.

Andrew Chang, estudiante de la escuela y quien asistió al evento con Alondra Fuentes, quien está en su segundo año en la universidad, dijo que ellos ya estaban registrados, pero decidieron asistir para aprender sobre las proporciones que afectan al sector estudiantil. Más allá de eso, dijo que quería impulsar a más jóvenes a votar, ya que votar es un privilegio que no todos tienen.

De acuerdo con la profesora Leda Ramos, la universidad cuenta con una de las poblaciones de estudiantes inmigrantes más grandes.

“Creo que si tienes el privilegio de votar, debes aprovecharlo; hay muchas personas en este mismo campus —como acabo de enterarme— que no cuentan con ese privilegio, y tu voto podría marcar la diferencia no solo para ti, sino también para quienes te rodean”, comentó Chang, quien llevaba puesta una camiseta del equipo de México con el Dr. Simi.

Más allá de las votaciones, otros estudiantes como Heavenly Reyes, estudiante de cuarto año de kinesiología, dijeron que asistieron al evento también para pedir consejos.

La profesora Leda Ramos habla con los estudiantes sobre cómo informarse e involucrarse más en sus comunidades. Crédito: Janette Villafana

Se acercó a la profesora Ramos para preguntarle cómo podía entablar un diálogo en casa con sus padres, quienes pertenecen a una generación anterior.

“Creo que es difícil mantener ciertas conversaciones con las generaciones mayores, pero son importantes porque la sociedad está avanzando más allá de lo que ellos han conocido y ese cambio es para el bien de todos”, dijo Reyes. “También sé que son principalmente las generaciones mayores las que emiten la mayoría de los votos, por lo que nuestras políticas terminan reflejando sus opiniones y creencias”.

“Y si realmente queremos crear un mundo más tolerante y progresista, entonces debemos votar y participar. Tenemos que cumplir nuestro deber cívico”, agregó.

En general, el evento fue un éxito y tanto los estudiantes como los miembros de la comunidad dijeron que se sentían más informados y preparados para seguir aprendiendo antes de emitir su voto.

“Es posible que muchos estudiantes sientan miedo porque hay mucha violencia en las calles de Los Ángeles, ya sea por parte de la policía o de ICE; hemos visto muchas imágenes inquietantes durante el último año”, dijo la profesora Ramos. “Por eso es muy importante que los estudiantes se involucren con su voto y su voz para influir en la forma en que se administra esta ciudad y en cómo responde a estos problemas.”