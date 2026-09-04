Alcaldesa Karen Bass devuelve donaciones políticas tras investigación sobre contratos

La campaña de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció el reembolso de $9,700 en donaciones políticas realizadas por Danny Bakewell Sr. y otros integrantes de su familia, luego de que Los Angeles Times cuestionara si esas aportaciones podían entrar en conflicto con las reglas municipales de financiamiento electoral.

El señalamiento cobra relevancia porque Bakewell Sr. es presidente de la junta directiva de Los Angeles Brotherhood Crusade-Black United Fund, una organización que ha recibido contratos de la administración de Bass para programas de prevención de pandillas.

De acuerdo con documentos disponibles en RAMP LA, la plataforma de contratación de la ciudad, Brotherhood Crusade ha obtenido más de $3 millones en trabajos relacionados con prevención de pandillas desde que Bass llegó a la alcaldía.

Uno de los contratos más recientes asciende a $525,000 y contempla servicios de prevención de pandillas en el sur de Los Ángeles. En la documentación del acuerdo, Bakewell aparece entre las personas identificadas como impedidas para realizar determinadas contribuciones políticas.

La normativa de ética de Los Ángeles establece restricciones para empresas, organizaciones sin fines de lucro y determinados directivos cuando buscan o reciben contratos municipales. En ciertos casos, la prohibición de realizar aportaciones a funcionarios con capacidad de decisión sobre esos contratos se mantiene durante un periodo posterior a la firma.

La campaña asegura que devolverá las aportaciones

El portavoz de Bass, Alex Stack, confirmó que la campaña tampoco aceptará una aportación de $1,800 enviada recientemente por Bakewell. Además, se devolverán $2,500 que había entregado en 2025 al comité creado para respaldar a Bass frente al intento de destitución y otros $1,800 aportados a su campaña de reelección en 2024.

Bakewell aseguró al medio citado que desconocía que su posición en Brotherhood Crusade pudiera impedirle contribuir a Bass. Dijo que su cargo es no remunerado y que no participa en las operaciones cotidianas de la organización.

“Creo que es la persona idónea para el puesto”, dijo Bakewell sobre Bass, según el diario.

El abogado de la campaña, Stephen Kaufman, explicó que las aportaciones no fueron detectadas inicialmente porque Bakewell apareció registrado como jubilado.

“La campaña se esfuerza al máximo por revisar todas las contribuciones y garantizar que cumplan con la legislación municipal”, declaró Kaufman.

También serán devueltas donaciones de familiares

El caso no se limita a Bakewell Sr. Según la investigación, su hijo, Danny Bakewell Jr., y su hermana, Pamela Bakewell, también realizaron aportaciones de $1,800 cada uno a la campaña de reelección de Bass en 2024.

Ambos han formado parte de la junta directiva de Brotherhood Crusade y, de acuerdo con la documentación de contratos citada por el medio, fueron identificados como contribuyentes que tenían restricciones para donar.

La campaña de Bass señaló que esas contribuciones también serán reembolsadas.

El episodio ocurre mientras Bass busca permanecer otros cuatro años al frente de Los Ángeles y enfrenta en la elección del 3 de noviembre a la concejala Nithya Raman. La campaña de Raman decidió no pronunciarse sobre las donaciones.

La polémica coloca nuevamente el financiamiento político y la relación entre contratos públicos y campañas electorales en el centro de la contienda por la alcaldía.

La propia organización Brotherhood Crusade se presenta como una institución comunitaria enfocada en atender necesidades de sectores de bajos ingresos y desarrollar programas para jóvenes, incluidos servicios de prevención y desarrollo juvenil.

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