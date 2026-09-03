LAUSD prohíbe uso de inteligencia artificial en las aulas

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) determinó impedir que los estudiantes utilicen la inteligencia artificial (IA) en las aulas en los dispositivos proporcionados por el distrito.

Un comité del LAUSD llevó a cabo este miércoles su primera reunión del ciclo escolar 2026-2027 en la que debatió sobre el uso de inteligencia artificial en las escuelas.

En la reunión, miembros de comité expresaron su alivio al saber que el LAUSD implementó una moratoria sobre la IA en las aulas para todos los estudiantes al comienzo del año escolar. La prohibición se aplica a los estudiantes del LAUSD y a los dispositivos proporcionados por el distrito.

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“Los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles no tienen acceso a herramientas como Claude o ChatGPT, ni a ninguna de esas cosas“, dijo Kelly Gonez, miembro de la junta directiva del LAUSD.

“Tenemos algunas lagunas en nuestra política en lo que respecta al uso de la IA por parte de los estudiantes fuera de los dispositivos del distrito, por lo que debemos ser explícitos en nuestras políticas”, añadió.

De acuerdo con los padres de familia, las medidas adoptadas por el LAUSD constituyen un primer paso para preservar el aprendizaje de los estudiantes.

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“Creo que es un gran comienzo. Esto es lo que queríamos hasta que puedan desarrollar una política concreta basada en lo que dicen los expertos“, expresó Katie Pace, madre de un estudiante del distrito escolar, en una entrevista con la cadena ABC.

La junta del LAUSD aprobó en junio imponer límites estrictos al tiempo de pantalla para los estudiantes y estableció un comité de inteligencia artificial generativa para revisar las políticas del distrito relacionadas con esta tecnología.

Algunos padres y defensores de la educación tienen la inquietud sobre el impacto de las herramientas del IA en el aprendizaje de los estudiantes.

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“Empecé a notarlo con mi hijo adolescente, que está en el instituto, usando Gemini y ChatGPT, y la forma en que dependen de estas herramientas para obtener información“, expresó Pace.

Los padres de familia están preocupados por cómo la inteligencia artificial puede afectar el pensamiento crítico, la curiosidad y la salud mental de los estudiantes.

“Creo que supone un riesgo inaceptable para el desarrollo cognitivo y también para la salud mental”, aseguró Deana Eichenstein, del School Beyond Screens.

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