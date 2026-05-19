Irán promete a EE. UU. respuesta “rápida y poderosa” a cualquier nueva agresión

Irán advirtió a Estados Unidos que no vuelva a cometer un “error de cálculo”, al asegurar que sus Fuerzas Armadas tienen “el dedo en el gatillo” para responder de manera “rápida, firme y poderosa” a cualquier nueva agresión, después de que Donald Trump aplazara un inminente ataque contra el país persa.

“Anunciamos a Estados Unidos y a sus aliados que no vuelvan a cometer un error estratégico ni de cálculo”, advirtió el comandante del Cuartel Central General Jatam al Anbiya, el mayor general Ali Abdollahi, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

El alto cargo militar sostuvo que la República Islámica y sus Fuerzas Armadas se encuentran en una posición de mayor preparación militar respecto al pasado.

Sus afirmaciones se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el lunes que había pospuesto por “un breve período de tiempo” un ataque a Irán previsto para este martes, con el fin de dar margen a las negociaciones, después de que sus aliados árabes le pidieran retrasarlo “dos o tres días”.

En su red Truth Social, Trump advirtió que, pese al aplazamiento, ha ordenado a los mandos militares estar “preparados para un ataque a gran escala contra Irán en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, dijo el lunes que continúan las negociaciones de paz con Estados Unidos mediante el intercambio de propuestas a través de Pakistán, y que Teherán había entregado su respuesta a las últimas consideraciones de Washington.

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel no han avanzado desde su comienzo, el 11 de abril en Islamabad, debido a diferencias especialmente en torno al programa nuclear iraní y la situación en el estrecho de Ormuz.