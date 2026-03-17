Marruecos declarado campeón de la Copa África en el escritorio

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) modificó oficialmente el resultado de la final de la Copa África disputada el 18 de enero de 2026. Tras revisar una apelación presentada por la Real Federación Marroquí de Fútbol, el Comité de Apelación del organismo determinó que Senegal perdió el encuentro por 3-0 y otorgó el título a Marruecos.

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La decisión fue anunciada mediante un comunicado oficial difundido por la CAF en sus canales institucionales. El organismo explicó que la resolución se fundamenta en el reglamento de la competición, específicamente en las normas que sancionan el abandono del terreno de juego sin autorización arbitral.

El fallo modifica el desenlace original del partido, que había terminado con victoria de Senegal por 1-0 en el tiempo extra.

Según el Comité de Apelación, el comportamiento del equipo senegalés durante el desarrollo de la final constituyó una infracción al reglamento del torneo.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

“Se declara que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), a través de la actuación de su equipo, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones”, señaló el organismo en su resolución.

La decisión establece que Senegal pierde el encuentro con marcador oficial de 3-0, resultado que convierte a Marruecos en campeón del torneo.

El incidente que motivó la apelación

La final se disputó en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat ante 69,500 espectadores. El episodio que originó la controversia ocurrió en los minutos finales del tiempo reglamentario.

En el minuto 100, antes de que comenzara la prórroga, el árbitro sancionó un penalti a favor de Marruecos. La decisión provocó una fuerte reacción de los jugadores de Senegal.

Como protesta, todos los futbolistas del equipo africano abandonaron el campo y se dirigieron al vestuario, con excepción del delantero Sadio Mané. Mientras tanto, la selección marroquí y el árbitro permanecieron en el terreno de juego.

Después de unos minutos, los jugadores senegaleses regresaron al campo y el partido se reanudó. Brahim Díaz ejecutó el penalti señalado, pero no logró convertirlo.

El encuentro continuó hasta el tiempo extra, donde Senegal marcó el único gol del partido. Pape Gueye anotó en el minuto 94 de la prórroga y selló el 1-0 que inicialmente otorgó el título a su selección.

La apelación presentada por Marruecos se basó en ese abandono momentáneo del terreno de juego, argumentando que se trataba de una infracción contemplada en el reglamento del torneo.

El Comité de Apelación consideró válida la reclamación. “El recurso presentado por la FRMF es declarado admisible en forma y el recurso es aceptado”, indicó la CAF.

Cambios en sanciones y multas tras la resolución

Además de modificar el resultado del partido, el organismo africano revisó varias sanciones relacionadas con incidentes ocurridos durante la final.

Una de ellas fue la aplicada al futbolista marroquí Ismael Saibari por mala conducta. La CAF decidió reducir su suspensión de tres a dos partidos y anuló una multa de $100,000 dólares que inicialmente se le había impuesto.

También se revisaron sanciones dirigidas a la federación marroquí. El organismo consideró que la Real Federación Marroquí de Fútbol tenía responsabilidad en el comportamiento de los recogepelotas durante el encuentro.

Como resultado, la multa correspondiente fue reducida a $50,000 dólares.

A esa penalización se suma otra sanción de $100,000 dólares por interferencia en el área de revisión del VAR durante el partido.

El Comité de Apelación también analizó un incidente relacionado con el uso de un láser durante el encuentro. Tras revisar el caso, el organismo aceptó parcialmente la apelación presentada y redujo la multa a Marruecos a $10,000 dólares.



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