América vs. Chivas: alineaciones probables y dónde ver el Clásico Nacional

Las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América protagonizarán una nueva edición del Clásico Nacional. Por la novena jornada del Apertura 2026, ambos conjuntos se enfrentarán en el Estadio Banorte de Ciudad de México. Repasa los detalles de este partido.

Este es uno de los Clásicos más parejos de los últimos años. No existe un claro favorito para este partido. Las Chivas llegan en el segundo puesto de la tabla con 17 puntos; el América es tercero con 16 unidades.

Las Águilas del América aterrizan en su estadio en horas bajas. El conjunto azulcrema viene de perder sus últimos tres compromisos. El conjunto de Guillermo Almada cayó ante Monterrey y el Club León por la Leagues Cup y también fueron superados por Cruz Azul en el toreo local.

El conjunto de Guadalajara tiene un mejor presente. Las Chivas acumula cinco victorias y un empate en sus últimos seis partidos disputados. Gabriel Milito y sus dirigidos han podido hilar una buena racha de resultados positivos.

Entre los líderes en aporte ofensivo destaca una buena repartición del protagonismo en ambos clubes. Los líderes de goleo del América son Henry Martín y Brian Rodríguez con tres goles cada uno. En cuanto a asistencias, Kevin Álvarez se ubica en lo más alto con tres.

Por el lado de las Chivas sobresalen Roberto Alvarado y Ricardo Marín con cuatro goles cada uno. En el apartado de las asistencias, Ricardo Marín, Efraín Álvarez y Ángel Sepúlveda están en la cima con dos pases a gol cada uno.

Horarios y dónde ver el Clásico Nacional en Estados Unidos

Horario en Estados Unidos: 23:15 horas ET y 20:15 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Univision, TUDN y Vix.

Alineación probable del América

Rodolfo Cota, Israel Reyes, Ramón Juárez, Santiago Ramos, Cristian Borja, Alan Cervantes, Erick Sánchez, Raphael Veiga, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Henry Martín.

Alineación probable de las Chivas

Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado, Omar Govea, Fernando González, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

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