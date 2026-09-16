Néstor Araujo reveló cuál es su balance de su paso por el América

Néstor Araujo fichó por el Chaves, un club de la segunda división del fútbol de Portugal. En este sentido, Araujo puso fin a su paso por el Club América que inició en 2022. El defensor mexicano habló sobre su balance vestido de azulcrema.

El veterano defensor de 35 años tomó la compleja decisión de regresar a Europa. Néstor Araujo considera que no rendirse forma parte de su gen competitivo. A pesar de sus amagos momentos en México, Araujo vuelve a probar suerte en Europa.

“No ha sido fácil todo; está claro que, como en cualquier trabajo y como cualquier persona, tienes días, semanas, meses complicados, incluso años. A raíz de trabajar, pelearla, no rendirte, buscarle, seguir levantándote por competir”, dijo Araujo en unas declaraciones difundidas por TUDN.

Néstor Araujo describió las dificultades que conlleva mantenerse en un club de la talla del América. Un par de errores puede “sepultar” a cualquier jugador. Vestir los colores azulcremas no es una tarea sencilla.

“América es lo que es, es un gran club, creo que ahí hay que tener la piel gruesa, siempre he ido muy respetuoso de la afición, con justa razón se criticaba, me pongo en su lugar y hubiera hecho los mismos corajes por el tema de un par de errores”, agregó.

Poca participación en el América

En la temporada 2024-2025 Néstor Araujo disputó hasta 20 partidos con la camiseta del conjunto azulcrema. Sin embargo, en la temporada siguiente, Araujo solo jugó un partido con el América. El defensor nacido en Guadalajara fue relegado al banquillo de suplentes durante toda la campaña.

“Con esa espinita de a lo mejor sí ganamos cosas, pero a lo mejor tener más participación y ayudar al equipo porque sí es cierto que dejamos pasar muchas. Fui criticado con justa razón; no rehúyo, pero hay errores, hay que aprender y darle la vuelta”, sentenció.

A pesar de los momentos amargos en el conjunto azulcrema, Néstor Araujo reconoció que recibió un buen trato en las Águilas del América. Quizá Araujo no tuvo el tiempo de juego que le hubiese gustado, pero si mantuvo una buena relación con los dirigentes del club.

“Me quedo con el aprendizaje que me dio, muy agradecido con el club; se han portado 100 puntos, don Emilio, Santiago Baños, todos se han portado 100 puntos”, concluyó.

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