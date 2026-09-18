Gabriel Milito y su buena racha ante el Club América

Un nuevo Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina. Las Chivas de Guadalajara, sublíderes del Apertura 2026, se medirán de nuevo al Club América que también está en los puestos altos del torneo. El arma secreta del Rebaño Sagrado es Gabriel Milito.

En los últimos años había una tendencia negativa para las Chivas de Guadalajara. Durante varias temporadas el claro dominador había sido el Club América. Sin embargo, con Gabriel Milito en el banquillo, la tendencia ha comenzado a cambiar.

El estratega argentino está al mando de las Chivas de Guadalajara desde mayo de 2025. Hasta ahora Gabriel Milito ha enfrentado a las Águilas del América en dos ocasiones.

El primer enfrentamiento se remonta a septiembre de 2025. En este duelo las Chivas se llevaron los tres puntos con una victoria 1-2. El gol de Alejandro Zendejas no fue suficiente para el América. Los tantos de Armando González y Roberto Alvarado le dieron el triunfo a los rojiblancos.

El siguiente duelo fue en febrero de este año. En ese encuentro el Rebaño Sagrado consiguió la victoria por la mínima, 1-0, gracias al gol de Armando González.

Para este nuevo enfrentamiento, Gabriel Milito no contará con Armando González. La “Hormiga” se marchó al Olympiacos de Grecia. González fue la principal carta ofensiva que le permitió a Milito mantener su racha perfecta ante el América.

América vs. Chivas

Las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América se enfrentarán este sábado 19 de septiembre. Este duelo será desarrollado en el Estadio Banorte de Ciudad de México. A diferencia de muchas otras temporadas, este es un duelo por la parte alta de la Liga MX (Chivas es segundo; América es tercero).

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