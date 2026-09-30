Tras el incidente de Flydubai: cómo se protege la cabina de los aviones en Estados Unidos

El incidente del vuelo de Flydubai que salió de Dubái hacia Tel Aviv este miércoles 30 de septiembre puso la atención sobre la seguridad dentro de la cabina. Según autoridades israelíes citadas por Reuters, el copiloto atacó al comandante e intentó estrellar el avión antes de ser reducido. La aeronave aterrizó en Arabia Saudita. La compañía advirtió que las causas seguían sin esclarecerse y pidió evitar especulaciones.

Para quienes viajan en Estados Unidos, el episodio plantea una pregunta concreta: qué medidas protegen a los pasajeros si alguien intenta tomar el control de un avión. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, la seguridad de la cabina cambió, con puertas reforzadas y nuevas exigencias para impedir el acceso de personas no autorizadas.

Pero esas protecciones tienen funciones específicas. Una puerta diseñada para resistir una intrusión desde la zona de pasajeros no resuelve por sí sola una agresión entre personas que ya se encuentran dentro de la cabina.

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Qué cambió en las cabinas después del 11S

Tras el secuestro de cuatro aviones comerciales en 2001, Estados Unidos adoptó estándares para que las puertas de acceso a la cabina resistieran intentos de ingreso por la fuerza. La separación física entre los pasajeros y los pilotos pasó a ocupar un lugar central en la protección de los vuelos.

El refuerzo continuó con una medida adicional. En 2023, la Administración Federal de Aviación (FAA) aprobó una norma que exige una segunda barrera física en determinados aviones comerciales nuevos. Su función es proteger el acceso cuando la puerta principal de la cabina debe abrirse durante el vuelo.

Se trata de una protección complementaria, con un alcance definido. La norma de 2023 se dirige a aeronaves nuevas comprendidas en sus disposiciones; su aprobación no significa que toda la flota estadounidense haya incorporado automáticamente el mismo equipamiento.

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Qué controles deben pasar los pilotos

La seguridad también incluye la evaluación de quienes están a los mandos. La FAA exige exámenes médicos periódicos y contempla la salud mental dentro del proceso de certificación.

Antes de la evaluación, los pilotos deben informar antecedentes médicos, medicamentos y consultas con profesionales de la salud durante los tres años anteriores. El médico examinador puede pedir pruebas adicionales o remitir el caso a la Oficina de Medicina Aeroespacial cuando considera necesaria una revisión más profunda.

La agencia también puede solicitar documentación o una evaluación especializada si recibe información que ponga en duda la aptitud de un piloto para volar. Estos controles forman parte de la prevención, aunque no permiten prometer que cualquier conducta violenta será detectada de antemano.

La propia FAA promueve que los pilotos busquen atención y señala que muchas condiciones de salud mental, cuando reciben tratamiento, no los descalifican para volar. Recibir asistencia psicológica no equivale a representar un peligro para los pasajeros.

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Qué permite explicar el caso de Flydubai

El episodio obliga a distinguir entre dos situaciones: un intento de ingreso no autorizado a la cabina y una amenaza que se origina dentro de ella. Las barreras físicas responden principalmente a la primera. La aptitud de la tripulación, su formación y los procedimientos de seguridad forman parte de una protección más amplia.

Esa distinción también limita la comparación con el 11S. La información disponible sobre Flydubai no permite atribuir el hecho a un diagnóstico médico ni establecer que hayan fallado medidas equivalentes a las estadounidenses.

Para determinar qué ocurrió será necesario esclarecer la secuencia dentro de la cabina, la actuación de quienes intervinieron y las causas del ataque. La versión sobre el intento de estrellar el avión procede de autoridades israelíes; todavía no constituye la conclusión de una investigación terminada.

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