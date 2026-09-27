Emergencia en vuelo de Delta hacia Boston: humo en la cabina obliga a aterrizar en Portugal
Un vuelo de Delta que viajaba de Barcelona a Boston realizó un aterrizaje de emergencia tras detectarse humo en la cabina. Varios pasajeros fueron atendidos
Un vuelo de Delta Air Lines con destino a Boston realizó un aterrizaje de emergencia este domingo en Porto, Portugal, después de que se reportara humo dentro de la cabina.
El vuelo DL251, que había partido desde Barcelona, España, fue desviado al Aeropuerto Francisco Sá Carneiro de Porto debido a un problema mecánico reportado, confirmó Delta.
La aeronave, que transportaba unas 296 personas, aterrizó de manera segura. Según datos de Flightradar24, el Airbus A330 había despegado de Barcelona alrededor de las 3:15 p.m. y llegó a Porto cerca de las 5:45 p.m. hora local.
Pasajeros tuvieron que recibir atención médica
Reuters informó, citando a las autoridades portuguesas de emergencia y protección civil, que ocho pasajeros fueron atendidos en la pista y otros tres fueron trasladados a un hospital.
Medios portugueses ofrecieron posteriormente cifras ligeramente diferentes. RTP confirmó que algunos pasajeros necesitaron asistencia por inhalación de humo, mientras que Observador informó que 14 personas fueron atendidas y cuatro trasladadas a un hospital, todas con lesiones consideradas leves.
Qué provocó el aterrizaje de emergencia
La Protección Civil portuguesa confirmó que el desvío se produjo después de detectarse humo en la cabina.
RTP señaló que no se produjo un incendio en el avión y que, hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa del humo. Delta, por su parte, describió el incidente como un problema mecánico y confirmó que el avión pudo aterrizar de forma segura en Porto.
El incidente ocurre semanas después de otros episodios en vuelos de Delta en Estados Unidos en los que se reportaron vapores o humo dentro de aeronaves, incluidos aterrizajes de emergencia en Atlanta y Chicago.
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