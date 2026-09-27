Starship despega desde Texas este lunes: SpaceX buscará alcanzar la órbita por primera vez

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dio luz verde a SpaceX para realizar el vuelo 14 de Starship, una misión que podría marcar un punto de inflexión para el gigantesco sistema espacial desarrollado por la compañía.

El lanzamiento está programado para este lunes 28 de septiembre de 2026 desde Starbase, Texas, con una ventana que comenzará a las 8:15 a.m. ET y se extenderá hasta las 9:30 a.m. ET. SpaceX también mantiene el 29 de septiembre como fecha de respaldo.

La diferencia con los 13 vuelos anteriores es considerable: si todos los sistemas funcionan correctamente después del ascenso inicial, Starship intentará entrar en órbita alrededor de la Tierra por primera vez.

La FAA autoriza el vuelo 14 de Starship

La FAA confirmó que el 26 de septiembre emitió la autorización de licencia para las operaciones de lanzamiento y reentrada del vuelo 14 de Starship-Super Heavy.

El organismo federal evalúa, entre otros aspectos, la seguridad pública, los riesgos de la carga útil, requisitos de seguros, asuntos de seguridad nacional y los posibles impactos ambientales antes de autorizar un lanzamiento comercial.

El visto bueno era uno de los últimos requisitos necesarios antes de que SpaceX pudiera avanzar con la misión.

Starship intentará llegar a órbita por primera vez

Hasta ahora, los vuelos completos de Starship habían seguido trayectorias suborbitales. El plan del vuelo 14 es diferente. Después del ascenso inicial, Starship permanecerá primero sobre una trayectoria suborbital segura hacia el océano Índico. Los controladores analizarán entonces el estado de la nave.

Si los sistemas responden como está previsto, aproximadamente 25 minutos después del despegue Starship encenderá un motor Raptor durante unos 19 segundos para completar la inserción orbital.

La nave debería quedar en una órbita de aproximadamente 171 millas —unos 275 kilómetros— de altitud. SpaceX planea que complete alrededor de seis vueltas a la Tierra.

Pondrá en órbita 26 nuevos satélites Starlink

La misión también será importante para Starlink. Unos 10 minutos después de alcanzar la órbita, Starship comenzará a desplegar 26 satélites Starlink de nueva generación V3. El proceso debería durar aproximadamente media hora.

SpaceX ya había transportado 20 unidades V3 durante el vuelo 13 para probar las operaciones y conectividad, pero aquellos satélites formaron parte de una misión suborbital de corta duración.

El vuelo 14 buscará demostrar que Starship puede utilizarse para colocar cargas útiles directamente en órbita.

La misión durará casi 10 horas

Si Starship consigue la inserción orbital, la mayor parte del vuelo estará dedicada a recopilar información.

Durante aproximadamente ocho horas, los ingenieros observarán el comportamiento del vehículo y continuarán probando un sistema destinado a inspeccionar el escudo térmico de Starship mientras se encuentra en vuelo.

Tres de los satélites Starlink V3 llevarán cámaras destinadas a transmitir imágenes del escudo térmico.

A las aproximadamente 8 horas y 52 minutos del lanzamiento, SpaceX planea encender nuevamente un motor Raptor durante unos 11 segundos para sacar deliberadamente a la nave de órbita.

Starship debería entonces ingresar nuevamente en la atmósfera y terminar la misión con un amerizaje controlado en el océano Pacífico. La duración total prevista es de aproximadamente 9 horas y 50 minutos.

SpaceX no intentará atrapar Starship con la torre

Uno de los aspectos que se había considerado para este vuelo finalmente quedó fuera del plan. Después del vuelo 13, SpaceX estudió la posibilidad de intentar por primera vez que la etapa superior de Starship regresara hasta la torre de lanzamiento para ser atrapada por sus enormes brazos mecánicos.

Finalmente, la compañía decidió postergar ese objetivo. El intento de regreso a la torre quedó previsto, sujeto al resultado de esta misión, para el vuelo 15.

Tanto Starship como el propulsor Super Heavy del vuelo 14 terminarán, por tanto, en el océano.

¿Se podrá ver a simple vista?

Sí. SpaceX transmitirá en vivo el vuelo 14 de Starship, y la cobertura oficial comenzará aproximadamente 30 minutos antes del despegue. La ventana de lanzamiento abre el lunes 28 de septiembre a las 7:15 a.m. hora de Texas (8:15 a.m. ET) y se extiende durante 75 minutos.

Quienes estén en el sur de Texas también podrán intentar observarlo en persona desde zonas cercanas a Starbase. SpaceX no cuenta con un mirador oficial para el público, pero Isla Blanca Park, en South Padre Island, es uno de los puntos habitualmente utilizados por espectadores porque está a unas 5 millas del complejo de lanzamiento, al otro lado de la bahía. También hay áreas de observación alrededor de Port Isabel y sectores de la Highway 48 entre Brownsville y Port Isabel.

Para quienes no estén en Texas, la opción más sencilla será seguir el lanzamiento por internet desde la página oficial de SpaceX, que ya tiene habilitada la misión Starship Flight 14 para su transmisión.

La hora de despegue puede cambiar por condiciones meteorológicas o cuestiones técnicas, por lo que conviene revisar la transmisión oficial antes de la apertura de la ventana.

Por qué este vuelo es clave para el futuro de Starship

SpaceX diseñó Starship como un sistema espacial completamente reutilizable. El objetivo a largo plazo es que tanto el propulsor Super Heavy como la nave superior regresen a tierra, sean recuperados rápidamente y puedan utilizarse nuevamente.

Pero antes de alcanzar ese nivel de reutilización, SpaceX necesita demostrar que Starship puede llegar de manera fiable a órbita, desplegar cargas útiles y regresar de forma controlada.

El vuelo 14 intenta reunir justamente esas capacidades en una sola misión.

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NASA también sigue de cerca el lanzamiento

El desarrollo de Starship no es importante únicamente para SpaceX. NASA seleccionó una versión modificada de Starship como sistema de aterrizaje tripulado para su programa Artemis, destinado a llevar astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie de la Luna.

La primera misión tripulada que dependerá de este sistema está prevista actualmente para comienzos de 2028, de acuerdo con Aviation Week.

Por ese motivo, cada prueba orbital de Starship tiene también implicaciones para el calendario lunar de NASA.

A qué hora despega Starship el 28 de septiembre

SpaceX publica actualmente la siguiente ventana para el vuelo 14:

8:15 a.m. a 9:30 a.m. ET.

7:15 a.m. a 8:30 a.m. en Texas, hora central.

Fecha principal: 28 de septiembre.

Fecha de respaldo: 29 de septiembre.

La propia página de lanzamientos de SpaceX mantiene Starship Flight 14 como su próxima misión desde Pad 2 en Starbase.

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