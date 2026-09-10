Vuelo de Delta aterriza de emergencia en Chicago tras detectar vapores en la cabina

Un vuelo de Delta Air Lines procedente de Nueva York tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia el martes en Chicago, Illinois, después de que la tripulación detectara vapores en el interior de la cabina.

El vuelo 1390 declaró una emergencia alrededor de las 4:15 p. m. para solicitar atención prioritaria al control de tráfico aéreo, informó la aerolínea a NBC.

El Aeropuerto Internacional O’Hare autorizó el aterrizaje prioritario y, una vez que el Airbus A220 llegó a tierra, los 125 pasajeros y cinco miembros de la tripulación abandonaron la aeronave de manera segura.

Delta señaló que la tripulación siguió los procedimientos establecidos para afrontar la presencia de vapores y llevar el avión a tierra.

“En Delta, la seguridad de nuestros clientes y tripulación está por encima de todo. Después de que se detectaron vapores en la cabina, nuestra tripulación siguió los procedimientos establecidos para aterrizar de manera segura en Chicago”, indicó la aerolínea a CBS News.

Otro vuelo de Delta tuvo que aterrizar por vapores

El incidente ocurrió pocos días después de una emergencia similar protagonizada por otro avión de Delta.

El vuelo 1035, que viajaba desde Jacksonville, Florida, hacia Nueva York, tuvo que aterrizar en el Aeropuerto Internacional Raleigh-Durham, en Carolina del Norte, después de que se detectaran vapores a bordo.

Los 113 pasajeros fueron evacuados de manera segura y Delta trabajó posteriormente con ellos para encontrar vuelos alternativos.

En ese caso, la compañía también confirmó que la tripulación siguió los procedimientos establecidos después de detectar los vapores.

Los dos aviones involucrados en estos incidentes son Airbus A220. Delta informó que ambas aeronaves serán retiradas temporalmente del servicio mientras se realizan inspecciones para determinar el origen del problema.

Un tercer incidente ocurrió en agosto

Los episodios recientes se suman a otro incidente registrado en agosto, cuando el vuelo 2204 de Delta tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta poco después de despegar.

El avión, un Boeing 757 que se dirigía a Orlando, regresó al aeropuerto aproximadamente 36 minutos después del despegue debido a reportes de vapores y posteriormente humo en la parte trasera.

Durante las comunicaciones con el control de tráfico aéreo, el piloto informó que la situación había cambiado y solicitó que los pasajeros fueran desembarcados inmediatamente.

“Delta 2204, cambio de planes. Ahora tenemos humo en la parte trasera y necesitamos desembarcar inmediatamente”, dijo el piloto.

Los pasajeros fueron evacuados mediante los toboganes de emergencia y posteriormente trasladados a la terminal. Delta inspeccionó el Boeing 757, aunque la causa de los vapores y el humo permaneció bajo investigación.

Delta mantiene los aviones bajo investigación

En el caso de los dos Airbus A220 involucrados en los incidentes más recientes, Delta indicó que las aeronaves serán sometidas a una investigación antes de regresar al servicio.

La compañía no ha informado qué originó los vapores detectados en ninguno de los dos vuelos.

Los incidentes han requerido aterrizajes no programados, pero en ambos casos los pasajeros y las tripulaciones pudieron abandonar las aeronaves de manera segura.

Mientras avanzan las inspecciones, Delta trabaja con los pasajeros afectados para reorganizar sus viajes y trasladarlos a sus destinos en otros vuelos.

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