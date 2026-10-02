Esto dijo Galilea Montijo sobre la sorpresiva eliminación de Yahir de “La Casa de los Famosos México”

La gran final de “La Casa de los Famosos México” está a la vuelta de la esquina, pero la competencia dio un giro inesperado que sacudió a las redes sociales. En la noche del 1 de octubre, Yahir se convirtió en el sexto eliminado del reality, quedando fuera de la última instancia a pocos días de disputar el codiciado premio de cuatro millones de pesos mexicanos, una suma equivalente a $200 mil.

Ante los rumores y cuestionamientos sobre el resultado, Galilea Montijo reaccionó a la situación durante el programa “Hoy”. La conductora explicó que la salida del exalumno de “La Academia” respondió principalmente al exceso de confianza de sus propios seguidores.

“Mejor me callo, yo creo que el efecto Yahir es que los que le iban se confiaron”, expresó Montijo, sugiriendo que la base de fans asumió que su boleto a la final ya estaba asegurado y redujeron la intensidad de sus votos.

Respaldo familiar

Horas antes de que se diera a conocer la noticia, la tensión ya se respiraba en el entorno del cantante. Su hijo Tristán compartió un video en su cuenta de Instagram que rápidamente se volvió viral tras conocerse la eliminación. Con entusiasmo, el también cantante había invitado a los seguidores a sintonizar la gran final del próximo domingo para apoyar a su padre.

Tras confirmarse su salida en el sexto lugar, las redes sociales se volcaron en mensajes de solidaridad hacia Tristán, convirtiendo su llamado en un símbolo de la cercanía y el orgullo familiar que acompañó a Yahir durante todo su paso por la casa.

Con esta sorpresiva baja, el camino hacia la gran final de este domingo 4 de octubre queda en manos de Gema Garoa, Ese Pérez, Memo Schutz, Karina Torres y Mariana Ochoa, quienes se disputarán la victoria en una transmisión especial conducida por Galilea Montijo a través de Las Estrellas dentro de México y para los seguidores fuera del país, pueden seguirlo por ViX y las redes sociales.

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