Importante oleoducto de Arabia Saudita fue atacado por drones y pone a temblar al mercado petrolero

De acuerdo con el Ministerio de Energía de Arabia Saudita, este viernes se produjeron dos graves incidentes en Medio Oriente que podrían alterar al mercado petrolero con afectaciones para la economía global.

A través de un comunicado, en primera instancia se advierte sobre el avance territorial de los miembros del movimiento político y armado chiíta que controla gran parte de la República de Yemen, al cual popularmente se le conoce como rebeldes hutíes.

Lo peligroso de dicha acción es que estos aliados del gobierno iraní ya dominan la costa yemení del mar Rojo y desde allí pueden controlar las rutas marítimas más importantes a nivel global, concediendo o negando la opción de navegar libremente a buques comerciales de distintas banderas.

De hecho, varias agencias de noticias, confirman por separado que los hutíes ya tomaron Perim, isla situada en medio del estrecho de Bab el-Mandeb.

Previamente, también habían capturado la ciudad portuaria de Moca y la comunidad costera de Dhubab.

Saudi Arabia shut down its strategic East-West Pipeline as a precaution after it was subjected to multiple attacks in the Riyadh and Madinah regions, the Ministry of Energy said Friday. https://t.co/4z4edUqcNU — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) September 11, 2026

Sin embargo, el punto de mayor preocupación tiene que ver con el ataque que sufrió el oleoducto Este-Oeste en las regiones de Riad y Medina, dos provincias de Arabia Saudita donde se concentran el poder político y el significado espiritual de dicha nación.

Aunque la ofensiva se realizó mediante sofisticados drones complejos de identificar, mediante otra misiva, la cancillería de Arabia Saudita señaló estar convencida que la ofensiva fue lanzada desde Irak por milicias respaldadas por Irán, las cuales anteriormente ya habían disparado misiles y drones en contra del reino durante la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

“El ataque al oleoducto Este-Oeste en las regiones de Riad y Medina fue llevado a cabo por varios drones procedentes de Irak, lo que causó víctimas humanas y daños que actualmente se están reparando”, indica parte de la misiva.

Asimismo, Riad reafirmó que “se reserva el derecho de adoptar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, seguridad, instalaciones, ciudadanos y residentes”.

De manera temporal, el oleoducto popularmente conocido como Petroline fue cerrado sin determinar hasta cuando volverá a operar, pero es un hecho que esto impactará en el costo del barril de petróleo.

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