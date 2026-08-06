“Serán encontrados y rendirán cuentas”: Ronald Johnson celebra megarecompensa contra líderes del CJNG

El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al anunciar nuevos cargos penales contra integrantes de la organización criminal, así como recompensas que superan los 100 millones de dólares por información que permita capturar a varios de sus principales líderes.

Tras el anuncio realizado por el Departamento de Justicia estadounidense, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que las acciones forman parte de una estrategia para desmantelar la estructura del grupo criminal y advirtió que no sólo serán perseguidos sus líderes, sino también quienes colaboren con la organización.

“Serán encontrados y rendirán cuentas”, expresó el diplomático en un mensaje difundido en redes sociales, en el que reiteró el compromiso de Washington de actuar contra la organización delictiva en coordinación con las autoridades mexicanas.

La presión contra los cárteles y las organizaciones narcoterroristas continúa. Los Estados Unidos anunciaron cargos penales contra altos líderes del CJNG y más de 100 millones de dólares en recompensas por información que conduzca a su captura. Bajo el liderazgo de @POTUS? https://t.co/2rfbMleFpT — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 5, 2026

Johnson celebró la presentación de los nuevos cargos penales y el ofrecimiento de recompensas por más de 100 millones de dólares contra ocho presuntos líderes y operadores del CJNG, al señalar que estas medidas representan un golpe importante contra una organización que Estados Unidos considera una amenaza para la seguridad regional.

El embajador también aseguró que la presión contra los cárteles continuará incrementándose y sostuvo que la cooperación bilateral en materia de seguridad seguirá siendo un eje central entre ambos gobiernos para combatir el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras actividades del crimen organizado.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las acusaciones forman parte de una estrategia integral que incluye procesos judiciales, sanciones económicas, restricciones migratorias y recompensas para obtener información que conduzca a la captura de integrantes de alto nivel del CJNG.

El gobierno estadounidense sostiene que estas medidas buscan debilitar la capacidad operativa y financiera del CJNG, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en México y con operaciones vinculadas al tráfico internacional de drogas.

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