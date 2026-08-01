La DEA felicitó a México por la captura de “El R1”, importante líder del CJNG

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, reconocieron públicamente a las autoridades mexicanas por la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, identificado como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El titular de la DEA, Terry Cole, felicitó al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México por la detención del presunto líder de la célula criminal “Los Rs”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y destacó el trabajo coordinado entre las instituciones mexicanas para lograr su captura.

El reconocimiento llamó la atención debido a que ocurre después de varias semanas de tensiones entre ambos países en materia de seguridad.

"Congratulations on the successful operation and arrest of R1 by @SSPCMexico and the Special Forces of the Mexican Army @Defensamx1,” #DEA Administrator Cole https://t.co/n7vfARRcyg — DEA HQ (@DEAHQ) July 31, 2026

De acuerdo con el semanario Proceso, el mensaje de la DEA representa un gesto de respaldo a la cooperación bilateral, en contraste con los recientes desencuentros derivados de declaraciones y diferencias sobre la colaboración entre agencias estadounidenses y mexicanas.

A las felicitaciones se sumó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien afirmó que la captura de “El R1” refleja el compromiso compartido de ambos gobiernos para combatir a las organizaciones criminales transnacionales.

A través de sus redes sociales, el diplomático señaló que la detención demuestra que la cooperación entre las agencias de seguridad de México y Estados Unidos continúa dando resultados en la lucha contra el crimen organizado.

Reconozco a nuestros socios mexicanos por la exitosa detención de “R1”. Esta operación envía un mensaje claro: quienes generan violencia y trafican fentanilo rendirán cuentas. Juntos, ?? y ?? seguiremos desmantelando cárteles como el CJNG para hacer más seguras a nuestras? https://t.co/4oj0bKOCPV — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 1, 2026

Álvarez Ayala fue detenido en un operativo realizado por fuerzas federales y es señalado como líder de “Los Rs”, una célula del CJNG que operaba principalmente en Michoacán.

Las autoridades mexicanas lo identifican como el presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, asesinado en noviembre de 2025.

De acuerdo con la investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “El R1” habría ordenado y financiado el atentado contra el entonces edil, uno de los casos de mayor impacto político y de seguridad registrados en Michoacán en los últimos años.

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