Cae en Jalisco “El R1”, líder regional del CJNG acusado de organizar el crimen del alcalde Carlos Manzo

Un federal derivó en la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como “El R1”, identificado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y señalado como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el operativo se realizó en Atotonilco, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia coordinados entre fuerzas federales.

De acuerdo con las investigaciones, “El R1” encabezaba una célula criminal conocida como “Los R’s”, dedicada a actividades como extorsión, homicidio, secuestro, narcomenudeo y tráfico de drogas en la región.

¿Quién es “El R1”?

Ramón Ángel es señalado por las autoridades como uno de los principales mandos regionales del CJNG en Michoacán.

Su nombre había sido relacionado previamente con diversos hechos de violencia y con la coordinación de operaciones criminales en el estado.

En la Conferencia del Pueblo, el titular de la @SSPCMexico, @OHarfuch, informó sobre la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado como autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. En esta operación conjunta de las instituciones del Gabinete? pic.twitter.com/1B0WLUhLlO — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 31, 2026

Según las autoridades, también era responsable de ordenar ataques contra funcionarios y grupos rivales, además de controlar actividades de extorsión a comerciantes y productores.

Las investigaciones federales apuntan a que “El R1” fue quien ordenó el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido durante un evento público en noviembre de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, la investigación permitió reconstruir la cadena de mando que llevó al atentado, identificando a los autores materiales, operadores logísticos y finalmente al presunto autor intelectual. Con esta captura, suman 31 personas detenidas por el caso.

Operativo de captura

La detención ocurrió tras un operativo encabezado por fuerzas federales en Jalisco. Durante la acción se registró un enfrentamiento con integrantes de su equipo de seguridad, en el que uno de sus escoltas perdió la vida.

Las autoridades consideran que la captura representa un golpe importante contra la estructura operativa del CJNG en Michoacán, al tratarse de uno de los mandos responsables de coordinar actividades criminales en esa entidad.

No obstante, la Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para determinar la participación de otros integrantes de la organización criminal y esclarecer completamente la red de colaboradores que participó en el homicidio del alcalde Carlos Manzo.

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