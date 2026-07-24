Quién es “Chino Payaso”, líder regional del CJNG detenido en Nayarit

Autoridades federales detuvieron en Bahía de Banderas, Nayarit, a Óscar Luna Colunga, alias “Chino Payaso”, identificado como uno de los principales generadores de violencia en Nuevo León y considerado un objetivo prioritario por las fuerzas de seguridad.

La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el operativo fue resultado de labores de inteligencia y vigilancia desarrolladas durante varios meses.

De acuerdo con las autoridades, “Chino Payaso” es identificado como líder de una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación con operaciones en la Zona Metropolitana de Monterrey y con presencia en Jalisco y Nayarit.

Entre las actividades ilícitas que se le atribuyen se encuentran la distribución de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero y su presunta participación en hechos de violencia registrados en Nuevo León.

En acciones coordinadas del @GabSeguridadMX fueron detenidos dos objetivos prioritarios de organizaciones criminales. En Yucatán, derivado del intercambio de información con agencias de Estados Unidos, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de? pic.twitter.com/TH4lXvJ72G — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 23, 2026

Durante el cateo realizado en dos inmuebles ubicados en Bahía de Banderas, los agentes incautaron cargadores, cartuchos útiles y diversa documentación que será integrada a las investigaciones.

Según reportes de medios como el diario Milenio, Luna Colunga era considerado un operador de alto nivel dentro de la estructura criminal que mantenía influencia en Nuevo León, especialmente en actividades relacionadas con la logística para el suministro de armas y estupefacientes, así como en el financiamiento de células delictivas.

Su detención forma parte de la estrategia federal para debilitar las estructuras de la delincuencia organizada en el norte del país.

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