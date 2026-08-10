Así se vivió la eliminación de Ximena Herrera en “La Casa de los Famosos México 4”

La actriz Ximena Herrera se convirtió anoche en la segunda eliminada de “La Casa de los Famosos México“, en su cuarta temporada. La salida de Herrera significó que Masad Altamimi, Ernesto Laguardia y Memo Schutz se mantengan fuertes en la competencia.

El regreso de cada uno de ellos generó alegría en algunos y estupefacción en otros. El “Ese Pérez” es uno de los que ha buscado la eliminación de Memo y Masad, pero el público le ha dicho que no.

El destierro… ¿manipulación de la producción o fuego para avivar el drama?

Ximena quedó eliminada porque, aunque tiene público que apoya su trabajo en esta edición, la verdad es que en temas de contenido no logró conectar ni con la casa ni con el público televidente. Sin embargo, existe la posibilidad de que Herrera regrese a la competencia, gracias al “Destierro”.

Pero no será fácil; para poder volver al juego, Ximena deberá vencer a Marian Ochoa, quien fuera la primera eliminada del reality. Eso sí, el público no está disfrutando del todo esta opción, ya que Mariana ya estuvo en contacto con la realidad, conoce la opinión pública y esto le da ventaja por encima del resto de habitantes.

La opinión del público está siendo respetada en cuanto al resultado de las eliminaciones, pero el regreso de cualquiera de las eliminadas ya está generando desconfianza. Porque aunque fuese Ximena la que regresase, esta ya conversó con Mariana y, por lo tanto, ya conoce la opinión de los medios y del público.

Sí hay drama…

Y sí, son muchos los fans del show que aman el drama, pero ninguno está a favor de la trampa y mucho menos de la manipulación de la producción. Sobre todo porque los votantes que se están haciendo sentir están dejando claro su mensaje: están votando por la diversión que por el conflicto. Eso no quiere decir que dentro de la casa de “La Jefa” todo sea “miel sobre hojuelas”, nada que ver.

Sí hay conflictos por el choque de personalidades. Al día de hoy son muchos los que dentro y fuera de la casa no están soportando ni entendiendo a Moisés Peñalosa. Es más, buena parte del público está esperando que este caiga en nominación para poder sacarlo de la competencia. Pero hay quienes ven venir el juego de la producción. Ya que la intención de esta temporada podría ser llevar al actor a la final, sea como sea.

Ahora bien, la quinta temporada está siendo tan diversa que no se vislumbra un equipo o cuarto favorito. Todos la están viviendo de manera tan personal, que aunque al público le gusten unos, aún no hay bandos fuertes específicos en esta edición, como sí ha pasado en las temporadas anteriores.

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