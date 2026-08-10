Ernesto Laguardia y Karina Torres se besan en “La Casa de los Famosos México”

Sin duda, “La Casa de los Famosos México 4” está dejando memorables y uno de ellos fue cuando el conductor Ernesto Laguardia y Karina Torres protagonizaron un beso.

El momento ocurrió después de que Galilea Montijo anunciara que Ernesto Laguardia era el primer salvado de la noche, junto a Memo Schutz, Masad Al-Tamimi y Ximena Herrera, quien finalmente resultó eliminada.

Cuando el actor de 66 años regresó emocionado a la casa, Cynthia Klitbo le recordó que había hecho una promesa: si lograba salvarse de la eliminación, debía darle un beso a Karina Torres. La licenciada, como es llamada la miembro de “Las Perdidas”, que ya había aceptado con anticipación, no dudó en reclamarle: “Dijiste que me ibas a dar un beso”.

El momento del beso generó un sinfín de aplausos entre los participantes de esta temporada.

Revuelo en redes sociales

El beso no pasó desapercibido y los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos elogiaron que el actor cumpliera su promesa, otros hicieron bromas sobre los múltiples besos que Karina ha dado en apenas dos semanas de competencia.

“La Karina se está besando con todos”, “Beso entre licenciados” y “La casa de los besos de Karina”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

El actor y conductor mexicano, conocido por ser reservado sobre su vida personal, está casado desde el 19 de mayo de 2007 con Patricia Rodríguez, una diseñadora y empresaria textil de aproximadamente 39 años.

A pesar de las críticas por su diferencia de edad de 27 años, la pareja formó una familia con tres hijos: Bárbara, Santiago y Emiliano.

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