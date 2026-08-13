Ximena Herrera relató cómo vivió el exilio junto a Mariana Ochoa en “La Casa de los Famosos México”

El reality show más polémico de México sigue dando de qué hablar, incluso después de que sus participantes abandonan la competencia. En esta ocasión, la actriz Ximena Herrera, quien se convirtió en la segunda eliminada de “La Casa de los Famosos México” 2026, habló sobre su breve estancia en el “exilio” donde compartió con su compañera Mariana Ochoa en una lucha por regresar a la casa más famosa del país.

Ambas concursantes fueron enviadas al “exilio” tras la gala de eliminación, donde permanecieron a la espera de la decisión del público.

Después de dos días de incertidumbre, los espectadores optaron por darle una segunda oportunidad a Mariana Ochoa, dejando a Ximena fuera de la competencia definitivamente.

Sin embargo, lejos de guardar rencor, la actriz acudió como invitada a la post Gala del programa, donde junto a las conductoras Wendy y Margaleff, ofreció detalles inéditos sobre su convivencia con la cantante.

¿Qué dijo Ximena?

Fue precisamente Wendy quien abrió el debate con una observación que hizo eco entre los presentes: “Vemos que Mariana habla demasiado”. Ximena confirmó la percepción y narró cómo en ciertos momentos su paciencia se puso a prueba.

“Sí, llegó un momento donde yo le quería hacer… taz ¿de dónde se apaga?”, comentó entre risas, simulando la búsqueda de un botón de silencio para su compañera.

La actriz confesó que, en medio del agotamiento y la intensidad emocional propias del encierro y la gala de eliminación, llegó a cuestionar si su molestia era producto de su propio estado de ánimo. “No, no, no, yo decía: ‘¿Seré yo? ¿Seré porque vengo del encierro?'”, reflexionó.

Incluso mencionó un meme que circuló en redes sociales, donde se la veía intentando dormir mientras Mariana continuaba hablando sin cesar. “Algún meme sí vi que cuando me estaba yendo a dormir, que yo: ‘Bueno, buenas noches'”, recordó.