Cate Blanchett sufre un accidente con una sierra mecánica

Parece que el impacto fue directo en la cabeza

La actriz Cate Blanchett ha afrontado la pandemia del coronavirus en Inglaterra, donde tiene una mansión en East Sussex, acompañada del resto de su familia.

Como muchas otras personas, ella ha querido aprovechar las semanas que ha pasado encerrada en casa para realizar pequeños trabajos de mantenimiento que llevaba tiempo postergando, y uno de ellos ha estado a punto de acabar en desgracia.

Aunque la intérprete no ha querido dar detalles acerca de qué estaba haciendo, sí ha confirmado que sufrió un accidente mientras tenía una sierra mecánica entre manos.

“Estoy bien”, ha aclarado para que no cunda el pánico en la conversación que ha mantenido con la primera antigua primera ministra australiana Julia Gillard para el podcast ‘A Podcast of One’s Own’. “Es verdad que ayer tuve una especie de accidente con una sierra mecánica, que suena muy, muy emocionante, pero no lo fue”, ha añadido con ironía.

Afortunadamente, todo se saldó sin que hubiera que lamentar heridas de gravedad: “Al margen de una abolladura no muy grande en la cabeza, no me ha pasado nada”.

Antes de que comenzara la actual crisis de salud, Cate ya había puesto en pausa su carrera para tomarse este año de descanso y ayudar a su hijo de 18 años, Dashiell, a preparar sus exámenes de acceso a la universidad.

“Al final, los exámenes se han evaporado y, de repente, me encuentro encerrada con un adolescente que, en realidad, no quiere saber nada de mí”, ha bromeado.