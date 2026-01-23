Scarlett Johansson y Cate Blanchett lideran campaña contra el uso de la IA

La comunidad de artistas en Hollywood se han unido en una nueva iniciativa que busca exponer los riesgos y detener el uso de contenido con derechos de autor por la inteligencia artificial si no se cuenta con los permisos adecuados. La lista, encabezada por Scarlett Johansson y Cate Blanchett, cuenta con más de 700 firmas.

“Stealing isn’t innovation” (Robar no es innovación), es el nombre de la iniciativa organizada por la coalición internacional Human Artistry Campaign, conocida por fomentar el uso responsable y ético de la inteligencia artificial.

De acuerdo con dicha organización, el propósito de los artistas, actores, creadores y escritores que han apoyado esta iniciativa es dejar claro que: “robar nuestro trabajo no es innovación. No es progreso. Es robo, fácil y sencillo”.

“La comunidad creativa de América es la envidia del mundo y crea trabajos, crecimiento económico y exporta. Pero en lugar de respetar y proteger este activo valioso, algunas de las compañías más grandes de tecnología, muchas apoyadas por capital privado y otras por financiadores, están usando el trabajo de creadores americanos para construir plataformas de IA sin su autorización o sin seguir la ley de derechos de autor”, se lee en el comunicado presentado en el sitio web oficial.

Y lejos de buscar erradicar la implementación de la IA, se plantea lograr acuerdos con ellas para que se respeten los derechos de autor y se paguen las remuneraciones justas a los artistas.

“Existe una mejor manera, a través de acuerdos de licencias y asociaciones, algunas compañías de IA pueden tomar la vía responsable y ética para obtener el contenido y materiales que deseen usar (…) Es posible tenerlo todo. Podemos tener desarrollo avanzado y rápido de la IA y asegurar que los derechos de los creadores sean respetados“, señalan los famosos involucrados.

Además de Scarlett Johansson y Cate Blanchett, otros famosos que firmaron la petición son: la actriz de “The Good Place”, Kristen Bell, la artista EGOT Jennifer Hudson y el actor de “500 días con ella”, Joseph Gordon-Levitt.

Scarlett Johansson y su lucha contra el abuso de la IA

Esta no es la primera vez que la estrella de “Avengers” y “Jurassic World” se pronuncia sobre los peligros que puede conllevar la IA para el mundo del cine. Recordemos que en 2023 inició un proceso legal en contra de una aplicación de inteligencia artificial que usó su nombre e imagen similar a ella para un anuncio online sin su autorización.

Asimismo, presentó una reclamación a OpenAI, empresa detrás de ChatGPT, por usar su voz en la película “Her” como inspiración para su chatbot llamado “Sky”.

