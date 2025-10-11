Disney negocia con Scarlett Johansson para el live action de ‘Enredados’

Tras una pausa temporal, el estudio Disney dio verde para que la adaptación en acción real de su exitosa película animada ‘Enredados’ (2010) retome su camino hacia la pantalla grande. Según informes de Deadline, el proyecto se reactiva después de que la producción se detuviera brevemente el pasado mes de abril.

La noticia más destacada de esta reactivación es la posible incorporación de Scarlett Johansson al elenco. La aclamada actriz, con una trayectoria repleta de éxitos de taquilla y nominaciones al Oscar, se encuentra en negociaciones para dar vida a la villana Madre Gothel.

El personaje de Madre Gothel

Madre Gothel es la antagonista central de la historia. Su maldad nace de la vanidad y un deseo desmedido de juventud eterna. Tras descubrir una flor mágica con propiedades rejuvenecedoras, Gothel secuestra a la bebé Rapunzel, cuyo cabello absorbió el poder de la flor.

La villana mantiene a la joven prisionera en una torre alta, manipulándola psicológicamente y haciéndose pasar por su madre protectora. Uno de los momentos más memorables del personaje es su tema musical “Mother Knows Best”.

¿Quiénes están confirmados?

Mientras el posible fichaje de Johansson para el papel de Gothel acapara la atención, los dos roles principales siguen siendo una incógnita. Aún no hay nombres ni rumores sólidos sobre qué actrices y actores interpretarán a la optimista Princesa Rapunzel y al carismático bandido Flynn Rider.

En cuanto al equipo creativo, el único nombre confirmado hasta ahora es el del director Michael Gracey, conocido por su trabajo en el musical El Gran Showman.

Al encontrarse en las primeras etapas de desarrollo y casting, Disney no ha confirmado una fecha de estreno oficial. Sin embargo, dada la reciente reactivación del proyecto, las proyecciones indican que la película podría llegar a los cines a finales de 2026 o, más probablemente, en el transcurso de 2027.

Con este movimiento, Disney continúa expandiendo su catálogo de live-actions, apostando por una de sus princesas más modernas.

