Scarlett Johansson celebra la transformación de los roles femeninos en Hollywood

Scarlett Johansson, una de las actrices más reconocidas de su generación, habló abiertamente sobre cómo ha cambiado la representación femenina en la industria del cine desde que comenzó su carrera. En una entrevista reciente con ‘The Times of London’, la estrella de “Los Vengadores” reflexionó sobre los papeles que solía recibir en sus inicios y cómo, con el tiempo, Hollywood ha comenzado a ofrecer más profundidad y diversidad a los personajes femeninos.

Johansson recordó que al principio de su carrera, los personajes que le ofrecían estaban claramente diseñados en función de los intereses y deseos masculinos.

“Muchos de los papeles que me ofrecían, o a los que aspiraba, tenían ambiciones o arcos argumentales que giraban en torno a su propio atractivo, a la mirada masculina o a una historia centrada en los hombres”, explicó.

Sin embargo, destacó que ese tipo de narrativa es “menos frecuente” en la actualidad y que “algo ha cambiado”.

Celebra los cambios en Hollywood

La actriz también celebró que hoy existan más modelos a seguir femeninos en la industria y que las mujeres ocupen puestos de poder que antes les eran negados.

“El mensaje es diferente: hay muchos más modelos a seguir, las mujeres ocupan puestos de poder y han aumentado las oportunidades que he tenido de interpretar a mujeres que no tienen que ser solo una cosa u otra”, aseguró.

Esta no es la primera vez que Johansson alza la voz sobre su experiencia en Hollywood. En 2022, habló sobre cómo fue hipersexualizada desde una edad temprana, lo que limitó sus oportunidades y la hizo sentir encasillada.

“Me cosificaron y me encasillaron de tal manera que sentía que no me ofrecían trabajo para lo que quería”, reveló. Incluso llegó a pensar que, por cómo la percibían en la industria, parecía “tener 40 años”, aunque aún era muy joven.

Hoy, Johansson se muestra esperanzada ante el panorama actual y celebra que las nuevas generaciones de actrices estén encontrando un espacio más amplio y justo para desarrollar sus carreras, lejos de la cosificación y los estereotipos que marcaron su propio inicio.

Seguir leyendo: