Scarlett Johansson exige regular la IA tras video falso sobre comentarios de Kanye West

La actriz Scarlett Johansson ha alzado la voz para exigir medidas urgentes en la regulación de la inteligencia artificial, luego de que un video generado con esta tecnología usara su imagen sin autorización.

En la grabación, que se ha viralizado en redes sociales, se muestra a Johansson junto a otras figuras públicas en una aparente condena contra el antisemitismo y los comentarios de Kanye West.

El video en cuestión presenta versiones creadas con IA de múltiples celebridades de origen judío, entre ellos Drake, Jerry Seinfeld, Steven Spielberg, Mark Zuckerberg, Jack Black, Mila Kunis y Lenny Kravitz. La escena finaliza con una imagen de Adam Sandler, también generado con inteligencia artificial, haciendo un gesto obsceno mientras suena la icónica melodía judía “Hava Nagila”. La producción cierra con los mensajes “Enough is Enough” y “Join the Fight Against Antisemitism” (Unirse a la lucha contra el antisemitismo).

En un comunicado oficial a People, Johansson expresó su preocupación sobre el uso indebido de esta tecnología y su impacto en la percepción pública. “Me ha sido informado por familiares y amigos que un video generado con IA que usa mi imagen ha estado circulando en línea y ganando notoriedad. Soy una mujer judía que no tolera el antisemitismo ni el discurso de odio en ninguna de sus formas. Sin embargo, creo firmemente que el potencial de la IA para amplificar el discurso de odio es una amenaza mayor que la de cualquier individuo que asuma responsabilidad por ello. Debemos señalar el uso indebido de la IA, sin importar el mensaje que pretenda transmitir, o corremos el riesgo de perder la noción de la realidad”.

La lucha de Johansson contra la IA

Johansson ha sido una de las principales voces en la lucha por la regulación de la inteligencia artificial, habiendo sido previamente víctima de su uso sin autorización.

En noviembre de 2023, amenazó con acciones legales contra una empresa que utilizó su imagen generada por IA en un anuncio sin su consentimiento. Más recientemente, en mayo de 2024, denunció el uso de una voz artificial “sorprendentemente similar” a la suya en el sistema ChatGPT de OpenAI.

Ante esta situación, la actriz hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que se priorice la legislación sobre inteligencia artificial. “Exhorto al gobierno de EE.UU. a que haga de la regulación de la IA una prioridad máxima; es un tema bipartidista que afecta enormemente el futuro inmediato de la humanidad”, sentenció en su declaración.

Los comentarios de Kanyé West

Si bien en su comunicado no mencionó directamente a Kanye West, el contexto del video sugiere que es una respuesta a las recientes controversias del rapero.

West, de 47 años, ha sido duramente criticado por sus declaraciones y acciones antisemitas, incluyendo la promoción de una camiseta con una esvástica en su página web Yeezy. Tras la difusión del anuncio durante el Super Bowl, su agencia de talentos decidió cortar lazos con él.

El debate en torno a la inteligencia artificial sigue creciendo, y figuras como Johansson insisten en que se debe actuar antes de que su impacto se vuelva incontrolable. La actriz no solo ha denunciado el uso indebido de su imagen, sino que también ha subrayado la urgencia de una regulación que proteja a los ciudadanos de los peligros que conlleva esta tecnología.

