La nueva entrega de ‘Jurassic World’ lidera la taquilla y en el segundo lugar está ‘F1’

La temporada de estrenos de verano está en pleno apogeo, y dos franquicias lideran la competencia: los dinosaurios de ‘Jurassic World Rebirth’ y los autos de velocidad de ‘F1’. Mientras Universal celebra el éxito de su nueva entrega jurásica, Apple Studios respira aliviada con el primer gran éxito de su división cinematográfica.

‘Jurassic World Rebirth’, la séptima película de la franquicia, conquistó el primer lugar en taquilla con una recaudación de $26 millones el 4 de julio, sumando $55.8 millones desde su estreno el 2 de julio. Se proyecta que el filme supere los $140 millones para el domingo, posicionándose como la séptima película más taquillera del 2025.

Dirigida por Gareth Edwards y escrita por David Koepp (guionista del original Jurassic Park), la cinta sigue a un grupo de científicos —encabezados por Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey— en busca de ADN de dinosaurio para curar enfermedades cardíacas.

Aunque el público le otorgó una calificación “B” en CinemaScore, la crítica ha sido menos entusiasta, con un 51% en Rotten Tomatoes.

Pese a su buen desempeño, Rebirth registró el estreno más bajo de la saga Jurassic World:

Jurassic World (2015): $208 millones en su primer fin de semana.

Jurassic World: El Reino Caído (2018): $148 millones.

Jurassic World: Dominion (2022): $145 millones.

“F1” frena en segundo lugar, pero marca un hito para Apple

El drama de carreras protagonizado por Brad Pitt y Damson Idris recaudó $7 millones el viernes, proyectando una caída del 72% respecto a su debut. Aun así, la película de Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) se perfila como el primer éxito de Apple Studios tras fracasos como Argylle y Fly Me to the Moon. Se espera que F1 alcance los $107 millones a nivel nacional para el domingo.

‘Cómo entrenar a tu dragón’ (Universal): Con $2.8 millones el viernes, la adaptación en acción real superó los $222 millones en EE.UU., convirtiéndose en la cuarta película más taquillera del año.

‘Elio’ (Disney/Pixar): Sufrió una caída del 53%, con solo $1.5 millones el viernes. Es el peor estreno en la historia de Pixar.

’28 Years Later’ (Sony): La reiniciada saga de zombis de Danny Boyle sumó $1.15 millones, acercándose a los $60 millones en tres semanas.

Con estos resultados, el verano cinematográfico confirma que las franquicias establecidas siguen siendo un imán para el público, aunque con altibajos. Mientras Jurassic World busca mantener su legado, ‘F1′ demuestra que las historias de velocidad aún tienen gasolina.

Seguir leyendo: