Javier Bardem habla sobre la batalla de Penélope Cruz contra la depresión posparto

El actor español Javier Bardem mostró su faceta más vulnerable al hablar sobre temas de su vida privada que pocas veces han salido a la luz. Se trató de su experiencia con la paternidad y el complicado diagnóstico de depresión posparto que recibió su esposa, Penélope Cruz, cuando dio a luz a su primogénito en 2011.

La conmovedora revelación, que tuvo lugar durante su entrevista para The New York Times, incluyó una poderosa reflexión en la que reconoció que si bien acompañó a la histrionisa durante este difícil proceso, para cualquier hombre es imposible dimensionar la magnitud de las emociones que una mujer experimenta tras dar a luz.

“Como hombre, has acompañado a esa persona, pero no has pasado por lo que ella ha pasado (…) Desafortunadamente, no pude comprender la dimensión de lo que era. Pero más tarde, lo hice“, explicó ante el portal estadounidense.

Javier Bardem indicó que para él y su pareja era inimaginable transitar por un obstáculo de este tipo: “El embarazo no fue tan malo. Fue la depresión posterior. No era capaz de manifestarlo, y era todo nuevo para ella. Ahora está mejor, pero hace 14 años, se preguntaba: ‘¿Está bien compartir esto con mi esposo? ¿Está bien sentirme así cuando se supone que debo sentir lo contrario?'”, complementó.

El ganador del Premio Oscar no dejó pasar la oportunidad de llenar de halagos a la protagonista de historias como “Madres Paralelas” y “Vanilla Sky”, afirmando que fue su entereza la que la ayudó a salir de dicho ciclo.

“Es una mujer increíble, valiente, fuerte y hermosa por haber podido compartirlo. Ahora está mejor“, dijo el galán de la pantalla grande para concluir.

Actualmente, Javier Bardem y Penélope Cruz cuentan con dos hijos como fruto de su matrimonio: Leo y Luna, un niño de 13 años y una niña de 11, respectivamente. Sin embargo, la pareja ha optado por mantenerlos alejados de los reflectores y dejar que ellos decidan en un futuro si su llamado está en el mundo del entretenimiento.

“Les corresponde a ellos decidir si van a tener un trabajo más expuesto al público o no. Podrán hablar de ello cuando estén preparado“, declaró Cruz en una entrevista hace algunos años.

