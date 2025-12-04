Scarlett Johansson podría unirse a la secuela de ‘The Batman’

Cuatro años después de despedirse del Universo Cinematográfico de Marvel, Scarlett Johansson está a punto de dar un salto a un nuevo universo de superhéroes. Según lo documentado por Nexus Point News, la actriz se encuentra en las últimas etapas de negociación para unirse al elenco de ‘The Batman’ Parte II, la esperada secuela del éxito de 2022 dirigida por Matt Reeves.

Este movimiento significaría un gran impulso para el proyecto, que actualmente tiene previsto su estreno para el 1 de octubre de 2027. De concretarse el acuerdo, Johansson completaría primero su compromiso con ‘El Exorcista’ —proyecto al que se vinculó la semana pasada— antes de enfocarse en el mundo del Caballero de la Noche.

Una actriz en constante evolución

Johansson, considerada una de las actrices más rentables de la industria, es mundialmente reconocida por su icónico papel de Black Widow/Natasha Romanoff en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Sin embargo, su carrera reciente demuestra una búsqueda de nuevos horizontes. Este año protagonizó ‘Jurassic World: Rebirth’ y estrenó su ópera prima como directora, el drama ‘Eleanor the Great’, protagonizado por June Squibb.

La producción de la secuela ha tenido un desarrollo complejo. Warner Bros. anunció oficialmente la película en abril de 2022 durante la CinemaCon. Inicialmente programada para octubre de 2025 por los directores de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, sufrió varios retrasos hasta establecerse su fecha actual en 2027.

Robert Pattinson volverá a encarnar a Bruce Wayne/Batman, con Matt Reeves en la dirección y coescritura del guion junto a Mattson Tomlin. La primera entrega, estrenada en marzo de 2022, fue un éxito comercial con $770.3 millones recaudados a nivel global y generó un spin-off para Max centrado en El Pingüino de Colin Farrell.

El reparto original incluía a Zoë Kravitz como Catwoman, Jeffery Wright como el Comisionado Gordon, Paul Dano como El Acertijo, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, y Barry Keoghan en un misterioso cameo que muchos interpretaron como una versión del Joker.

La posible incorporación de Johansson a la Ciudad Gótica marca un momento significativo en la carrera de la actriz y añade una capa de intriga al ya esperado regreso de la versión de Reeves del mundo de Batman.

La estrella es considerada una de las actrices más importante de la industria, primero por la cantidad de proyectos en las que está involucrada y segundo por su papel como una de las productoras más importantes de Hollywood, esto gracias a la empresa que fundó llamada These Pictures.

A continuación, el tráiler de la película ‘The Batman’, estrenada en el 2022:

