Scarlett Johansson se une a la nueva entrega de ‘El Exorcista’

El clásico del terror está a punto de renacer con una de las estrellas más grandes de Hollywood. Scarlett Johansson fue elegida para protagonizar la próxima entrega de la franquicia ‘El Exorcista’, un proyecto conjunto de Universal Pictures y Blumhouse-Atomic Monster que busca reiniciar la saga con una perspectiva fresca y audaz.

Al mando de este ambicioso proyecto se encuentra Mike Flanagan, el aclamado creador conocido por títulos como “Doctor Sueño” y “La vida de Chuck”. Flanagan no solo dirigirá la cinta, sino que también se encargará de escribir el guion y de la producción.

La película ha sido descrita oficialmente como una “nueva visión radical” del universo original, lo que promete una reinvención del mito que marcó un antes y un después en el cine de terror.

Sobre la franquicia

La película original de ‘El Exorcista’, dirigida por William Friedkin en 1973, se convirtió en un fenómeno cultural y de taquilla. La historia de una madre desesperada (Ellen Burstyn) que busca la ayuda de dos sacerdotes para exorcizar a su hija de 12 años (Linda Blair) poseída por un demonio, recaudó 441 millones de dólares y obtuvo 10 nominaciones al Oscar, consolidándose como un título indispensable.

El entusiasmo de Flanagan por contar con Johansson es palpable. El director declaró, de acuerdo a Variety: “Scarlett es una actriz brillante, cuyas cautivadoras actuaciones siempre se sienten realistas y sólidas, desde películas de género hasta éxitos de taquilla del verano, y no podría estar más feliz de tenerla en esta película de ‘El exorcista'”.

Esta nueva película se situará en el mismo universo que el filme de 1973, pero no será una secuela directa de “El Exorcista: Creyente”, el intento de 2023 por relanzar la franquicia. Aunque esa película, que contó con el regreso de Ellen Burstyn, recaudó 136 millones de dólares a nivel mundial, los resultados no alcanzaron las expectativas para impulsar las secuelas planeadas.

Universal había realizado una apuesta millonaria en 2021, adquiriendo los derechos para una nueva trilogía por la asombrosa suma de 400 millones de dólares.

Por ahora, los detalles de la trama y el resto del reparto se mantienen en secreto. Lo que sí se sabe es que el rodaje tendrá lugar en la ciudad de Nueva York.

Para Johansson, este proyecto se suma a su exitosa trayectoria de revitalizar franquicias icónicas. Recientemente, fue parte fundamental del resurgimiento de ‘Jurassic World’ con “Jurassic World: Renacimiento”, que recaudó 868 millones de dólares a nivel mundial este verano. La actriz, dos veces nominada al Oscar por “Historia de un matrimonio” y “Jojo Rabbit”, también ha incursionado en la dirección con la comedia dramática ‘Eleanor the Great’.

Con el talento visionario de Mike Flanagan y la potencia estelar de Scarlett Johansson, la nueva versión de “El Exorcista” se perfila como uno de los proyectos más esperados y prometedores del cine de terror de los próximos años.

