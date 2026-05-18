Noah Schnapp, estrella de “Stranger Things”, se gradúa de la universidad

Noah Schnapp, quien interpretó al famoso Will Byers en “Stranger Things”, está teniendo uno de sus mejores años. El joven, de 21 años, sumó dos importantes logros en una misma semana: Se graduó de la universidad y debutó en el Festival de Cannes 2026.

Schnapp se graduó en la prestigiosa Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, centro perteneciente a la Ivy League. El actor compartió la feliz noticia con sus 26 millones de seguidores de Instagram con un guiño cinéfilo: “¿Qué? ¿Como si fuera difícil?”, escribió en el pie de foto, citando la famosa frase de “Legally Blonde”.

La vida universitaria del actor

Schnapp se matriculó en otoño de 2022 para cursar una licenciatura en Administración de Empresas, compaginando las aulas con el rodaje de la quinta y última temporada de la serie de Netflix.

En una entrevista con la revista Flaunt, el actor confesó que: “Pensaba dedicarme a la actuación, pero era un poco repetitiva y quería probar algo nuevo. Los negocios eran el siguiente paso lógico para mí“.

Durante su etapa en Wharton, Schnapp ya había fundado TBH (To Be Honest), una empresa de snacks centrada en la sostenibilidad que finalmente cerró, pero que le sirvió para establecer contactos valiosos y obtener perspectivas clave para su futuro empresarial.

En busca de “la experiencia real” de la universidad, el actor optó por vivir en una residencia estudiantil con otros alumnos. “Me encanta conocer gente nueva, descubrir nuevos rostros y formar parte de una nueva comunidad”, declaró entonces a Teen Vogue.

“Es la transición más grande de mi vida, pero quiero aprender a ser más independiente y a ser un poco más adulto“, mencionó.

Debut en Cannes

El mismo día de su graduación, Schnapp debutó en la Croisette con un esmoquin de Karl Lagerfeld para la presentación de “El Ser Querido”, en inglés “The Beloved”, la película protagonizada por Javier Bardem.

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