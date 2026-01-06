Stranger Things recibe críticas por escena de Will Byers y los creadores responden

En medio del furor que generó el capítulo final de la quinta y última temporada de “Stranger Things“, los creadores de la serie de Netflix, los hermanos Duffer, dieron una respuesta contundente ante las críticas que recibieron por el protagonismo y arco emocional que vivió ‘Will Byers’ (Noah Schnapp) durante esta entrega.

Y es que si bien dicho personaje fue clave para dar cierre a esta saga que se estrenó en julio de 2016, el público hizo notorio su descontento con el penúltimo episodio de la serie, el cual ganó notoriedad porque ‘Will’ se declara gay ante su familia y amigos.

Dicho capítulo, titulado “The Bridge”, se convirtió en el peor valorado de la serie dentro de la plataforma IMDb, con una calificación de 5.6 sobre 10. ¿La razón? Algunos seguidores de la historia apuntaron que la confesión se habría sentido apresurada y fuera de lugar, así como mal representada por el actor estadounidense.

Al respecto, los creadores Matt y Ross Duffer explicaron que se trató de un momento que la historia había estado construyendo durante nueve años de la mano del histrión de 21 años.

“Fue una escena realmente importante para nosotros y también para Noah, no solo desde un punto de vista temático, sino narrativo“, declaró Ross Duffer en una entrevista reciente con la revista Variety. Asimismo, indicó que la decisión de Will de hablar abiertamente sobre quién es “representa su manera de superar el mal para poder ayudar a derrotar a Vecna”.

Por su parte, Matt Duffer añadió que desde el día uno, Noah Schnapp jugó un papel importante en la historia: “Will es, en muchos sentidos, la clave para derrotar a Vecna (…) Está tratando de entender cómo decirlo, sabiendo que necesitaba hacerlo para poder avanzar“.

De manera contundente, los directores de la saga desestimaron las críticas de una vez por todas. “Estamos orgullosos del episodio, orgullosos de la escena y orgullosos de Noah, quien ofreció una actuación muy valiente y vulnerable“, se dijo en la charla.

Para concluir, ambos creadores hicieron hincapié en que si bien la temática dentro de dicho episodio representó un reto para Schnapp, el equipo de producción siempre priorizó su comodidad y bienestar emocional: “Nuestro objetivo era asegurarnos de que él estuviera cómodo y feliz con la escena. Cuando lo estuvo, nosotros también (…) Está en un muy buen lugar. Está orgulloso de la escena, y nosotros también“, destacó Matt Duffer.

