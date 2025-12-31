Sadie Sink revela cómo fue su último día de rodaje de Stranger Things: “He llorado mucho”

De cara al esperado desenlace de la serie de Netflix “Stranger Things“, la actriz Sadie Sink se confesó sobre la experiencia de formar parte de este gran fenómeno mundial, así como del último día de rodaje de la quinta temporada. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En una charla con “The Hollywood Reporter”, la famosa de 23 años habló sobre la carga emocional que ha traído consigo el cierre de este capítulo en su vida, uno que para ella inició en 2016.

“He llorado muchísimo el último día de grabación; siento que lo lloré como es debido y lo saqué todo de mi mente. Pero me temo que aún queda más“, detalló ante el portal.

A pesar de lo difícil que es despedirse de este proyecto, Sadie Sink bromeó sobre lo “libre” que se sentirá una vez que todos los detalles de la trama queden al descubierto: “Será genial cuando finalmente salga todo a la luz y no tenga que volver a guardar un secreto sobre Stranger Things”, añadió.

Al ser cuestionada sobre sus momentos más especiales durante el rodaje de la quinta entrega, la joven destacó su escena de reencuentro con el actor Caleb McLaughlin, quien da vida a “Lucas”.

“Esa escena fue una de mis favoritas de filmar porque hacía muchísimo tiempo que no actuaba con mis amigos, con quienes he estado durante 10 años. Fue un momento dulce en medio de tanta locura. Ver el vínculo entre Max y Lucas y ese reencuentro fue muy, muy especial”, indicó.

Sadie Sink y sus proyectos en la pantalla grande tras Stranger Things

En cuanto a su futuro profesional, la pelirroja apuntó a que se encuentra más que lista para dar la bienvenida a su etapa como parte del elenco de “Spider-Man: Brand New Day”, cinta protagonizada por Tom Holland y con estreno programado para julio del 2026.

“Spider-Man siempre me gustó y especialmente el de Tom fue mi favorito. Ser fan de algo y luego unirme a ello es una sensación familiar para mí, porque era fan de Stranger Things antes de unirme al programa, pero estaba súper emocionada por lo que tenían planeado”, destapó emocionada.

Incluso, Sink bromeó sobre la gran escuela que le dejó Stranger Things para no revelar los secretos sobre la historia: “No puedo esperar a hablar más de ella. Hay mucho que quiero compartir. Es por eso que siento que guardar secretos de Stranger Things es bastante fácil porque tengo tantos secretos de Spider-Man que no puedo contar que se vuelven incluso más difíciles de guardar”, finalizó.

