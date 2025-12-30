Netflix publica el tráiler final de Stranger Things 5

El fenómeno global de Stranger Things está a punto de terminar. Este martes, Netflix publicó el tráiler definitivo del episodio final de la serie, un avance cargado de nostalgia y tensión que prepara el terreno para la batalla definitiva en Hawkins.

El cierre de esta historia llegará de manera simultánea a la plataforma de streaming y a cines seleccionados este 31 de diciembre.

El adelanto se centra en la relación entre Jim Hopper (David Harbour) y Eleven (Millie Bobby Brown). En un emotivo discurso ambientado en el Upside Down, Hopper insta a la joven heroína a dar un último esfuerzo: “Tu infancia te fue arrebatada… pero nunca permitiste que eso te rompiera. Lucha por un mundo más allá de Hawkins. Terminemos con esto, niña”.

Esta quinta temporada, ambientada en el otoño de 1987, sitúa a los protagonistas en una ciudad bajo cuarentena y con la amenaza latente de Vecna.

Según Ross Duffer, creador de la serie, el objetivo de este gran final es “cerrar todos los cabos sueltos y responder cualquier pregunta pendiente”. Por su parte, el productor ejecutivo Shawn Levy calificó este cierre como “uno de los mejores finales de cualquier serie” en la historia de la televisión.

Tras el estreno de los volúmenes 1 y 2 entre noviembre y diciembre, el episodio final pondrá punto final a una producción que, desde 2016, ha acumulado más de 230 nominaciones y ha revivido íconos culturales de los años 80.

¿A qué hora se estrenará el episodio final de Stranger Things?

El estreno del episodio final de Stranger Things está programado para las 20:00 ET (hora del Este de EE. UU.). Dependiendo de tu ubicación geográfica en la región, estos son los horarios en los que podrás encontrar los nuevos episodios en el catálogo:

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 22:00

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba: 21:00

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00

México (CDMX), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 19:00

