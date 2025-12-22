Stranger Things 5: ¿Cuánto duran los capítulos finales de la serie?

La cuenta regresiva para el final de una era comenzó. Tras años de teorías y una larga espera, Ross Duffer, cocreador de Stranger Things, despejó finalmente las dudas sobre la duración de los cuatro episodios que pondrán punto final a la exitosa serie de Netflix.

A través de sus redes sociales, el productor reveló que, si bien se mantendrá un formato equilibrado, el cierre definitivo será una auténtica experiencia cinematográfica.

Tras el estreno de la primera mitad de la quinta temporada el pasado 26 de noviembre, los fanáticos aguardan con ansias el bloque final que llegará este 25 de diciembre. Según los datos oficiales, los episodios cinco, seis y siete tendrán una duración estándar, similar a los de entregas anteriores:

Episodio 5 (“Shock Jock”): 1 hora y 8 minutos.

1 hora y 8 minutos. Episodio 6 (“Escape from Camazotz”): 1 hora y 15 minutos.

1 hora y 15 minutos. Episodio 7 (“The Bridge”): 1 hora y 6 minutos.

Sin embargo, el plato fuerte se reserva para el 31 de diciembre, fecha en la que se estrenará el octavo y último capítulo titulado “The Rightside Up”. Este desenlace tendrá una duración de 2 horas y 8 minutos, consolidándose como el más extenso de toda la temporada y uno de los más largos en la historia de la plataforma.

Estas cifras desmienten los rumores que sugerían que todos los capítulos finales tendrían la duración de una película. No obstante, el tiempo asignado al gran final asegura que los hermanos Duffer tuvieron el espacio necesario para cerrar todas las tramas abiertas en Hawkins desde 2016.

El mayor estreno en inglés de Netflix

Tras el estreno de los primeros episodios de su última entrega, la serie creada por los hermanos Duffer se convirtió en el mayor estreno televisivo en inglés en la historia de la plataforma de streaming.

Con el estreno de los primero cuatro episodios de la última temporada de Stranger Things, que se estrenaron el pasado jueves, la serie alcanzó 59,6 millones de visualizaciones.

Esta cifra récord posiciona al volumen 1 de la temporada final como la serie en inglés más vista en sus primeros días en la plataforma.​

Tras su estreno, la serie entró en el Top 10 de contenidos en 93 países y se posicionó en el primer lugar en 90 de ellos, según datos de la plataforma.

Previo al estreno de la quinta temporada, las primeras cuatro temporadas de Stranger Things lograron posicionarse en el Top 10 de Netflix.

