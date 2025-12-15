Netflix lanzó el tráiler de la segunda parte de Stranger Things 5

Netflix aumentó las expectativas de sus millones de suscriptores al revelar el tráiler oficial de la segunda parte de Stranger Things 5, la temporada final de la aclamada serie.

El avance promete una conclusión épica y decisiva, con la pandilla de Hawkins preparándose para el enfrentamiento definitivo contra Vecna y el Upside Down, que busca conquistar total del mundo.

La plataforma de streaming confirmó que los últimos episodios comenzarán a emitirse a partir del 25 de diciembre, con un capítulo final proyectado para la víspera de Año Nuevo.

La temporada conclusiva de la exitosa producción de los hermanos Duffer se divide en tres entregas para maximizar la tensión.

El volumen 2, que consta de tres episodios, dará cierre a la historia que comenzó en 2016 con el secuestro de Will Byers. Según reveló el coguionista y director Ross Duffer, uno de los ejes centrales de esta entrega es la evolución del personaje interpretado por Noah Schnapp.

La plataforma programó la llegada de los nuevos episodios para el 25 de diciembre a las 17:00 horas (hora del Pacífico), con la promesa de una Nochebuena cargada de terror y ciencia ficción.

El episodio final se liberará el 31 de diciembre, coincidiendo con proyecciones especiales en salas de cine seleccionadas en Estados Unidos y Canadá.

El mayor estreno en inglés de Netflix

Tras el estreno de los primeros episodios de su última entrega, la serie creada por los hermanos Duffer se convirtió en el mayor estreno televisivo en inglés en la historia de la plataforma de streaming.

Con el estreno de los primero cuatro episodios de la última temporada de Stranger Things, que se estrenaron el pasado jueves, la serie alcanzó 59,6 millones de visualizaciones.

Esta cifra récord posiciona al volumen 1 de la temporada final como la serie en inglés más vista en sus primeros días en la plataforma.​

Tras su estreno, la serie entró en el Top 10 de contenidos en 93 países y se posicionó en el primer lugar en 90 de ellos, según datos de la plataforma.

Previo al estreno de la quinta temporada, las primeras cuatro temporadas de Stranger Things lograron posicionarse en el Top 10 de Netflix.

