El episodio final de ‘Stranger Things’ triunfa en la gran pantalla

La despedida de la exitosa serie ‘Stranger Things’, de Avatar, no solo conmovió a sus fans, sino que se convirtió en un inesperado éxito de taquilla durante las fiestas de fin de año. El episodio final de dos horas, estrenado en Nochevieja bajo el título ‘Upside Down’, atrajo al público a las salas de cine, generando una recaudación estimada entre $25 y $28 millones en Estados Unidos, de acuerdo a los números de Box Mojo Office.

Este evento único demostró el poderoso atractivo de la franquicia, una de las más populares en la historia de Netflix. La iniciativa, que vendió 1.1 millones de cupones para su proyección, operó con un modelo de precios variable: cadenas como AMC y Cinemark cobraron 20 dólares, mientras que Regal Cinemas optó por un simbólico 11 dólares, en referencia al personaje de Eleven, interpretado por Millie Bobby Brown.

El impacto económico fue significativo, especialmente para AMC, que con un tercio de las salas participantes generó 15 millones de dólares solo en ventas de comida y bebida, gracias a más de 753,000 compradores.

Los resultados llegan como una noticia positiva para los exhibidores, que cerraron un 2025 con altibajos. Aunque las ventas de entradas nacionales (aproximadamente $8,900 millones) mostraron un leve aumento del 1.5% respecto al año anterior, aún están por debajo de los niveles prepandemia (alrededor de 11,000 millones).

El éxito de ‘Stranger Things’ se suma a otros éxitos navideños como ‘Avatar: Fire and Ash‘ y ‘La Criada‘ impulsando una temporada sólida.

¿Una nueva relación entre Netflix y las salas de cine?

El evento marca un posible punto de inflexión en la históricamente tensa relación entre Netflix y las salas de cine, tradicionalmente reacias a proyectar contenido de la streamer por no respetar los plazos de exclusividad teatral. Los temores incluso han crecido con los planes de Netflix de comprar Warner Bros.

Sin embargo, el éxito de ‘Stranger Things’ parece abrir puertas. Adam Aron, CEO de AMC, anunció optimista: “En AMC, estamos entusiasmados con la posibilidad de llevar más contenido de Netflix a los cines… Nuestras dos compañías ya han comenzado a negociar activamente qué programación adicional de Netflix se puede mostrar en las pantallas gigantes de AMC”.

