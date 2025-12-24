Stranger Things 5: ¿A qué hora se estrena el Vol. 2 en Netflix?

La espera terminó para los millones de fanáticos de Hawkins. En una estrategia de lanzamiento sin precedentes diseñada para dominar la conversación global durante las fiestas, Netflix se prepara para estrenar el Volumen 2 de la quinta y última temporada de Stranger Things este 25 de diciembre.

Tras un exitoso Volumen 1 que aterrizó en noviembre, esta segunda entrega llega en plena Navidad con tres nuevos capítulos que prometen elevar la tensión antes del gran desenlace de fin de año.

La plataforma de streaming optó por un lanzamiento sincronizado para evitar los temidos spoilers y permitir que la comunidad global viva la experiencia simultáneamente.

Horarios confirmados para Latinoamérica

El estreno está programado para las 20:00 ET (hora del Este de EE. UU.). Dependiendo de tu ubicación geográfica en la región, estos son los horarios en los que podrás encontrar los nuevos episodios en el catálogo:

México (CDMX), Guatemala, El Salvador, Costa Rica: 19:00 horas.

19:00 horas. Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 20:00 horas.

20:00 horas. Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana: 21:00 horas.

21:00 horas. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 22:00 horas.

¿Qué se podrá ver en el Volumen 2?

Esta entrega consta de tres episodios clave: el quinto, titulado “Shock Jock” (68 minutos); el sexto, “Escape from Camazotz” (75 minutos); y el séptimo, “The Bridge” (66 minutos). Según los creadores, los hermanos Duffer, estos capítulos servirán como el puente emocional y de acción definitivo hacia el episodio final de la serie, el cual se estrenará el próximo 31 de diciembre.

